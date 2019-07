PES strappa i diritti della Juventus a FIFA

Konami ha recentemente strappato a Electronic Arts i diritti della riproduzione della Juventus, obbligando la rivale a sostituire la squadra in FIFA.

La vicenda è insolita, in quanto solitamente EA ha sempre avuto una salda presa sui diritti di molte squadre per FIFA. Nonostante possa comunque utilizzare nel gioco nomi dei giocatori e riprodurne le fattezze (in una squadra chiamata però Piemonte Calcio), EA ha accusato il colpo in ambito azionario.

Come riportato da CNBC, infatti, il valore azionario della società è sceso negli ultimi giorni da 92,22 $ a 89,11 $ per azione, un calo del 3,28%.

Il calo non è molto accentuato, ma tuttavia avvertibile. Pochi giorni prima, il valore delle azioni era calato del 5% dopo l’uscita della stagione 2 di Apex Legends, che ha ricevuto una copertura meno estesa del solito su Twitch. Al momento il valore della singola azione, dopo una leggera ripresa, è a 89,06 $.