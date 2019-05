Ricavi digitali in picchiata per Apex Legends

Flessione del 74% in due mesi.

Apex Legends, recente battle royale di Electronic Arts, sembra essere in netto declino dopo un lancio fenomenale.

Un rapporto di SuperData evidenzia come gli introiti generati da Apex Legends siano “in netto calo” per il secondo mese di seguito.

Nel mese di aprile, il gioco ha generato ricavi per 24 milioni di dollari. A febbraio, la stima dei ricavi digitali ammontava invece a 92 milioni di dollari.

Nonostante l’avvio bruciante, che sempre secondo SuperData è stato il migliore di sempre per un titolo free-to-play, ora di Apex Legends non c’è più traccia in nessuna Top 10.