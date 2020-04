Perché usare Linkedin di fronte all’emergenza sanitaria

Questi sono i giorni dell'autenticità e della generosità e un buon uso di Linkedin è il modo migliore per raccontare al mercato quanto si sta facendo.

Vorticidigitali è una rubrica settimanale a cura di @andrea_boscaro promossa da Key4biz e www.thevortex.it. Per consultare gli articoli precedenti, clicca qui. è una rubrica settimanale a cura dipromossa da. Per consultare gli articoli precedenti,

Non ho mai pensato che, al contrario di altri social media com Facebook, Instagram e Tik Tok, post e articoli scritti su Linkedin debbano essere – per rispettare il contesto professionale a cui debbono adeguarsi – noiosi o, peggio, privi di un tocco personale.

In particolare in questi giorni, la comunicazione che può fare ciascuno di noi e i contenuti che aziende ed organizzazioni possono pubblicare sulla piattaforma debbono essere improntati ad una strategia, ma soprattutto hanno il dovere di mettere in luce i valori del lavoro e dell’impresa.

Questo è il tempo della comunicazione istituzionale, nel senso più nobile.

Molti sono infatti i post in cui mi capita di imbattermi in cui:

si dà conto del rispetto con cui le aziende hanno dovuto chiudere nel rispetto delle norme con indicazione della continuità con cui possono essere contattate grazie allo smart working ed ai canali di customer care;

si indicano i cambiamenti messi in atto per rispettare i regolamenti sanitari, gli accordi sindacali e le modifiche organizzative per mettere in sicurezza i lavoratori qualora ancora in fabbrica o in ufficio;

si informa del lavoro fatto, anche grazie a trasportatori e spedizionieri, per mantenere attive le filiere alimentari e farmaceutiche;

si aggiornano clienti e fornitori del livello di operatività dell’azienda;

si evidenziano le iniziative intraprese per riconvertire la produzione o sostenere le istituzioni sanitarie nazionali e locali e i cittadini delle proprie comunità;

si risponde alle osservazioni e alle critiche che eventualmente si ricevono.

Questo non è il tempo di una comunicazione disallineata rispetto ai tempi che stiamo vivendo e men che mai l’occasione per adottare un atteggiamento opportunistico: sono i giorni dell’autenticità e della generosità e un buon uso di Linkedin è il modo migliore per raccontare al mercato quanto si sta facendo.