Perché metà degli italiani è già passato al mercato libero di luce e gas

Il recente Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas, diffuso sul finire del mese di luglio, da ARERA ci conferma come più della metà delle famiglie italiane abbiano già scelto di passare al mercato libero di luce e gas. Tale passaggio diventerà obbligatorio nel corso del 2023 ma già oggi c’è la possibilità di ottenere notevoli risparmi per le famiglie, andando a ridurre in misura significativa gli importi delle bollette energetiche.

Secondo i dati diffusi da ARERA, oltre il 57% delle famiglie italiane ha effettuato il passaggio al mercato libero per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. Per il gas naturale, invece, la percentuale è superiore ed è pari a poco più del 60%. Un altro dato evidenziato da ARERA nel suo rapporto è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei cambi di fornitore avviene all’interno del mercato libero e, quindi, riguarda utenti che hanno già effettuato il passaggio dal mercato tutelato e che ora sono alla ricerca delle tariffe più convenienti.

Questi risultati ci confermano come il passaggio al mercato libero sia oramai diventato molto frequente e la scelta di cambiare fornitore, non solo per passare dalla maggior tutela al mercato libero, è un’operazione sempre più richiesta da parte degli utenti. Considerando che mancano ancora molti mesi alla fine del mercato tutelato (fissata a gennaio 2023 per i clienti domestici) è lecito chiedersi cosa stia spingendo le famiglie a passare al mercato libero.

Per rispondere a quest’interrogativo è possibile analizzare alcuni dati forniti dal rapporto di ARERA. Secondo i dati rivelati dall’autorità, infatti, sul mercato libero ci sono circa 5 mila tariffe per le forniture di luce e gas. ARERA mette in evidenza come solo il 4,7% delle offerte luce e il 9,8% delle offerte gas siano effettivamente più convenienti rispetto al mercato tutelato. Questo dato va interpretato nel modo giusto per capire perché più della metà delle famiglie italiano siano già passate al mercato libero.

È vero, come conferma ARERA, che la maggior parte delle offerte del mercato libero risultano essere meno convenienti rispetto al mercato tutelato. D’altra parte, però, è anche vero che una percentuale significativa delle oltre 5 mila tariffe presenti sul mercato libero garantisce un notevole risparmio rispetto al mercato tutelato. Attualmente, ci sono decine di tariffe del mercato libero che possono garantire la possibilità di accedere a condizioni tariffarie più convenienti rispetto a quelle praticate nel mercato tutelato.

Scegliendo una di queste tariffe sarà possibile ottenere un notevole risparmio rispetto al mercato libero, tagliando gli importi delle bollette. I dati di ARERA confermano l’importanza di affidarsi al confronto tra le offerte con l’obiettivo di individuare le soluzioni più convenienti attualmente presenti sul mercato. Scegliendo lo strumento di confronto del comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.itsu dispositivi Android ed iOS, sarà possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose.

Vediamo come funziona il confronto online e perché conviene scegliere le tariffe luce e gas più vantaggiose del mercato libero.

Come individuare le tariffe luce e gas più convenienti del mercato libero?

Utilizzare il comparatore di offerte per individuare le migliori tariffe luce e gas del momento consente di risparmiare cifre significative sulle bollette. Individuare le migliori offerte è molto semplice. Per prima cosa, è opportuno conoscere il consumo annuo della propria fornitura. Tale dato può essere ricavato consultando la sezione consumi dell’ultima bolletta inviata dal proprio fornitore (nel mercato libero o in quello tutelato, è indifferente).

Da notare che il comparatore di SOStariffe.it presenta uno strumento apposito che consente di stimare il consumo annuo in base alle informazioni inserite dall’utente. Una volta inserito il dato relativo al consumo annuo, il sistema di comparazione andrà ad effettuare delle simulazioni di spesa legate all’attivazione di tutte le principali tariffe luce e gas presenti sul mercato libero. Tali simulazioni permetteranno di individuare le tariffe migliori ottenendo informazioni precise in merito alla spesa e al risparmio rispetto al mercato tutelato.

Una volta individuata l’offerta più vantaggiosa, basterà cliccarci sopra per raggiungere il sito del fornitore che la propone. A questo punto, affidandosi all’attivazione online, si potrà completare la sottoscrizione della nuova tariffa per minimizzare i costi della fornitura. Scegliendo di seguire la procedura online tramite il sito del fornitore verranno eliminati tutti i costi extra legati alla presenza di intermediari e sarà possibile velocizzare al massimo i tempi.

Le offerte luce e gas del mercato libero sono disponibili con attivazione gratuita. La procedura di sottoscrizione prevede, per l’utente, la garanzia della continuità di erogazione dell’energia. Da notare, inoltre, che non sarà necessario un intervento tecnico o sostituire il contatore. Tutta la procedura avviene in automatico ed è gestita direttamente dal fornitore.

Per attivare una nuova tariffa sarà necessario avere a propria disposizione:

i dati dell’intestatario della fornitura

i dati della fornitura (codice POD per l’energia elettrica e codice PDR per il gas, entrambi i codici sono disponibili in bolletta)

i dati di pagamento (le coordinate IBAN per impostare la domiciliazione) e i dati di contatto

Quando si risparmia?

Il risparmio garantito dalle migliori offerte luce e gas del mercato libero dipende da due fattori. Il primo è rappresentato dal consumo annuo di energia della fornitura. Il secondo, invece, è legato alla tipologia di tariffa attiva. Passare alle migliori offerte luce e gas del mercato libero conviene sia a chi è ancora nel mercato tutelato che a chi è passato al mercato libero e registra bollette elevata.

Per chiarire i margini di risparmio disponibili scegliendo il mercato libero andiamo a fissare il caso di un “cliente tipo” caratterizzato da un consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale. Questo tipo di cliente, scelto in base alle indicazioni di ARERA relative al profilo di famiglia tipo in Italia, può ridurre l’importo delle bollette fino a 420 euro per l’energia elettrica e 1025 euro per il gas naturale scegliendo le migliori offerte del mercato libero di agosto 2021.

Rispetto al mercato tutelato, queste offerte garantiscono un risparmio complessivo di 120 euro all’anno per l’energia elettrica e 140 euro all’anno per il gas naturale. Il dato sul risparmio viene calcolato considerando le attuali condizioni del mercato tutelato. Ricordiamo, infatti, che il prezzo del mercato tutelato cambia ogni tre mesi e viene stabilito da ARERA in base alle evoluzioni del mercato.

Per chi è già nel mercato libero, invece, il risparmio effettivo dipenderà dal tipo di offerta attivata. In questo caso, però, scegliere le migliori offerte del momento può garantire un risparmio considerevole ed è la strada giusta per minimizzare l’importo delle bollette. Sfruttando gli strumenti giusti, il mercato libero conviene e può garantire un notevole risparmio.

Quali sono le caratteristiche delle offerte del mercato libero?

Il mercato libero può contare, come confermato dal rapporto di ARERA, su oltre 5 mila tariffe. Ogni offerta presenta caratteristiche specifiche che vengono stabilite dal fornitore. In linea di massima, il parametro da considerare, per la valutazione della convenienza, è il prezzo dell’energia. Più basso sarà il prezzo (espresso in €/kWh per l’energia elettrica e €/Smc per il gas naturale) e migliori saranno le condizioni dell’offerta consentendo al cliente di risparmiare.

Per quanto riguarda il prezzo dell’energia, è possibile scegliere tra due opzioni:

le offerte a prezzo bloccato si caratterizzano per un prezzo fisso per un certo periodo di tempo (solitamente 12 mesi ma ci sono anche offerte a prezzo bloccato per 24 o 36 mesi); queste soluzioni garantiscono una protezione contro i rincari tariffari in quanto il prezzo è fisso per tutta la durata del contratto

si caratterizzano per un prezzo fisso per un certo periodo di tempo (solitamente 12 mesi ma ci sono anche offerte a prezzo bloccato per 24 o 36 mesi); queste soluzioni garantiscono una protezione contro i rincari tariffari in quanto il prezzo è fisso per tutta la durata del contratto le offerte a prezzo variabile in base ad un indice di riferimento presentano un prezzo dell’energia che varia ogni mese (solitamente in base al PUN per l’energia elettrica ed ad un indice di prezzo del gas come il TTF per il gas naturale); queste offerte garantiscono la possibilità di accedere al prezzo all’ingrosso dell’energia a fronte di un costo fisso (un canone mensile o un leggero sovrapprezzo sul prezzo all’ingrosso); con le offerte a prezzo variabile è possibile minimizzare l’importo delle bollette rinunciando però alla protezione contro i rincari tariffari

Per quanto riguarda le offerte luce, inoltre, bisognerà considerare anche la differenza tra offerte monroarie, in cui il prezzo è indipendente dall’ora di utilizzo dell’energia, e le offerte biorarie e triorarie, che presentano un prezzo dell’energia più basso nelle ore serali e nei week end. In base alla distribuzione dell’energia nelle fasce orarie (il dato è riportato in bolletta) sarà possibile valutare le soluzioni più convenienti.

Da notare, infine, che i fornitori del mercato libero, per differenziare ulteriormente le proprie offerte, possono mettere a disposizione dei loro clienti bonus e vantaggi aggiuntivi (buoni sconto da utilizzare presso aziende partner, partecipazione a programmi fedeltà, servizi aggiuntivi etc.). Tali bonus possono fare la differenza nella scelta della tariffa migliore.