Perché il 2018 non è stato un grande anno per Facebook

Il 2017 non è stato grandioso per Facebook. L’azienda di Mark Zuckerberg ha trascorso la maggior parte dell’anno cercando di spiegare come ha esposto milioni di utenti (americani ma anche europei) a migliaia di pagine collegate in Russia, che facevano parte del governo del Cremlino con lo scopo di intromettersi nelle elezioni presidenziali americane del 2016.

Di conseguenza, la reputazione di Facebook è crollata, e ha messo il gigante social sotto il microscopio del governo degli Stati Uniti.

Lo scandalo Cambridge Analytica di Marzo

Durante i primi mesi del 2018, un’enorme violazione della privacy dei dati ha colpito milioni di utenti di Facebook. A marzo è stato rivelato che la società Cambridge Analytica aveva raccolto i dati personali degli utenti senza il loro consenso, attraverso un’app chiamata thisisyourdigitalife.

Gli sviluppatori che raccolgono informazioni private, come indirizzi email o data di nascita, sono sempre state frequenti. Il problema è stato che Cambridge Analytica ha utilizzato queste informazioni a scopi politici.

Ad aprile, Facebook ha annunciato che Cambridge Analytica poteva effettivamente possedere fino a 87 milioni di dati degli utenti, molti di più rispetto al numero inizialmente riportato.

A peggiorare le cose, Facebook sapeva che cosa aveva fatto Cambridge Analytica nel periodo antecedente alle elezioni americane, ma ha scelto di non rivelarlo. Solo dopo le indagini congiunte fatte dal New York Times, The Guardian e The Observer la compagnia si è fatta avanti e ha condiviso più informazioni sull’incidente.

Un mese dopo il data breach, il co-fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg è andato a testimoniare al Congresso, davanti al Comitato giudiziario del Senato, al Comitato del Senato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti e il Comitato per l’Energia e il Commercio.

Per la maggior parte delle udienze del Congresso di Zuckerberg sono state un’opportunità sprecata: non abbiamo appreso nuove informazioni importanti su Cambridge Analytica o sull’interferenza russa su Facebook.

Data breach rivelato ad ottobre

Stiamo parlando di un caso più grande e più grave di Cambridge Analytica. Ce lo dicono semplicemente anche i numeri. L’attacco informatico sferrato a Facebook, per colpa di tre bug della piattaforma ha coinvolto direttamente 30 milioni di utenti.

La violazione dei dati, rivelata a ottobre, è stata causata da un bug nel sito di Facebook che consentiva agli hacker di accedere al nome e ai dettagli di contatto della gente, nonché il loro nome utente, sesso, data di nascita, posizione, lingua, stato delle relazioni, religione, città natale, città attuale, educazione e lavoro.

Inoltre, la violazione ha consentito l’accesso ai luoghi in cui gli utenti hanno effettuato il check-in o sono stati taggati, oltre ai siti Web, alle persone e alle pagine che hanno seguito e alle ricerche più recenti su Facebook e al tipo di dispositivo utilizzato per l’accesso.

Poi, proprio la settimana scorsa, Facebook ha rivelato un altro bug che consente alle app di terze parti di accedere a foto non pubblicate di quasi sette milioni di utenti. Yoga. La cosa più preoccupante dell’ultimo incidente è che Facebook lo sapeva a settembre, e solo ora lo ha fatto sapere agli utenti.

La supervisione del governo avrebbe risolto i problemi di Facebook? È difficile da dire. È troppo presto per dire se leggi come il GDPR (General Data Protection Regulation) dell’UE, che offre agli utenti un maggiore controllo dei loro dati e chiede alle aziende di rivelare violazioni dei dati entro 72 ore, manterranno il controllo di Facebook.

La compagnia di Mark Zuckerberg sta ancora guadagnando miliardi di dollari di entrate ogni trimestre, ma la sua crescita sta iniziando a rallentare. Forse questo è un segno che gli infiniti errori di Facebook stanno diventando, lentamente ed inesorabilmente, irrecuperabili.