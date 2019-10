Passare al mercato libero ora conviene, risparmi fino a 309 euro

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Con l’inizio del mese di ottobre è entrato in vigore il tradizionale aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela.

In occasione di quest’aggiornamento, ARERA ha comunicato un incremento dei prezzi sia per l’elettricità (+2.6%) che per il gas naturale (+3.9%). Questi incrementi confermano, ancora una volta, la convenienza garantita dal passaggio al mercato libero dell’energia.

Come confermato da un recente studio di SosTariffe.it, gli utenti che passano dal mercato tutelato al mercato libero hanno la possibilità di risparmiare sino a 309 Euro all’anno prestando attenzione alle tariffe che andranno ad attivare. Scegliendo le offerte luce e gas più convenienti del momento, riepilogate dal comparatore di SosTariffe.it, è, infatti, possibile massimizzare il risparmio in bolletta andando a dare un taglio netto alle spese energetiche.

Lo studio

Lo studio di SosTariffe.it, condotto nel mese di ottobre 2019, ha preso in considerazione tre differenti profili di consumo al fine di poter stimare, con precisione, la convenienza garantita dalle migliori offerte luce e gas del mercato libero in rapporto alle tariffe del mercato tutelato.

Ecco i profili di consumo analizzati:

Single: consumo annuo di 1400 kWh di energia elettrica e 800 m3 di gas naturale;

consumo annuo di 1400 kWh di energia elettrica e 800 m3 di gas naturale; Coppia: consumo annuo di 2700 kWh per l’elettricità e 1200 m3 per il gas naturale;

consumo annuo di 2700 kWh per l’elettricità e 1200 m3 per il gas naturale; Famiglia: consumo annuo di elettricità pari a 3900 kWh ed un consumo annuo di gas naturale pari a 1800 m3.

Per quanto riguarda i Single, con le condizioni attuali del mercato energetico, il passaggio al mercato libero permette di risparmiare sino a 114 Euro all’anno scegliendo le migliori tariffe luce e gas attualmente disponibili. In termini percentuali, è possibile ridurre le bollette di un massimo dell’11% per l’elettricità e del 12% per il gas naturale.

Per le Coppie, invece, i margini di risparmio crescono ulteriormente. In questo caso, infatti, il passaggio al mercato libero garantisce un risparmio annuale che può arrivare sino ad un massimo di 212 Euro. Il risparmio percentuale ottenibile da questo profilo di consumo è pari ad un massimo di 13,5% per l’elettricità e di 14,9% per il gas naturale.

Perché passare al mercato libero

L’ultimo profilo di consumo, Famiglia, rappresenta lo scenario in cui è possibile ottenere il maggior risparmio, in senso assoluto, effettuando il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero. Per questo profilo, infatti, attivare le migliori tariffe luce e gas per il mercato libero permette di ottenere un risparmio annuale complessivo di circa 309 Euro. Per quanto riguarda il risparmio percentuale, per l’elettricità si può arrivare sino ad un massimo del 13.1% mentre per il gas naturale è possibile ottenere un risparmio massimo del 16.3%.

Per passare dal mercato tutelato al mercato libero, ricordiamo, non sono previsti costi aggiuntivi, interruzioni delle forniture energetiche o modifiche da effettuare all’impianto di casa (il contatore già installato continuerà a funzionare senza differenze). Tutta la procedura di passaggio avviene in modo automatico. Il cliente deve solo individuare le migliori tariffe luce e gas e procedere con l’attivazione online. I vari aspetti tecnici e burocratici verranno gestiti direttamente dal fornitore.

Per questo motivo, dopo il recente rincaro tariffario dei prezzi del mercato tutelato, il passaggio al mercato libero, che come confermato dallo studio di SosTariffe.it offre la possibilità di risparmiare ben 309 Euro all’anno per un profilo di consumo “Famiglia”, è diventato sempre più conveniente e vantaggioso per gli utenti.