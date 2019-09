Bollette luce e gas, stangata di ottobre in arrivo. Cosa fare per risparmiare

L’aggiornamento di ARERA conferma un incremento del 2.6% del prezzo dell’energia elettrica e del +3.9% del prezzo del gas naturale. Come fare per risparmiare?

Nei giorni scorsi, ARERA ha annunciato il tradizionale aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas che scatterà il prossimo 1 di ottobre e coprirà l’ultimo trimestre dell’anno (quindi i nuovi prezzi saranno validi sino alla fine del prossimo mese di dicembre).

L’aggiornamento di ARERA conferma un incremento del 2.6% del prezzo dell’energia elettrica e del +3.9% del prezzo del gas naturale. Una “famiglia tipo” (ovvero un nucleo familiare caratterizzato da consumi medi di elettricità pari a 2.700 kWh all’anno con una potenza impegnata di 3 kW e consumi medi di gas pari a 1400 Smc all’anno) dovrà fare i conti con una spesa di oltre 1.600 Euro all’anno per le bollette energetiche.

Nell’anno scorrevole (gennaio 2019 – dicembre 2019), la “famiglia tipo” registrerà una spesa di 559 Euro per l’energia elettrica e di 1.107 Euro per il gas naturale. Rispetto al 2018 si registra un incremento pari all’1.35% per l’elettricità e pari all’1% per il gas naturale. Negli ultimi 12 mesi, quindi, il mercato energetico ha mostrato una leggera crescita, che segue la crescita dei prezzi degli ultimi anni, comportando un nuovo aumento per le famiglie italiane.

Per risparmiare sulle bollette, anche in considerazione del nuovo aggiornamento tariffario annunciato da ARERA in queste ore, diventa fondamentale verificare le tariffe luce e gas attivate e, eventualmente, procedere con la sottoscrizione di nuove offerte luce e gas affidandosi alle migliori soluzioni presenti sul mercato libero dell’energia che vengono confrontate dal comparatore di SosTariffe.it.

La “famiglia tipo” che sceglie di attivare le migliori offerte luce e gas del mercato libero potrà contare sulla possibilità di ridurre drasticamente la spesa per le bollette energetiche. Inserendo i dati di consumo della “famiglia tipo” sul comparatore di offerte di SosTariffe.it, infatti, si può notare che, attualmente, c’è la possibilità di risparmiare sino a 68 Euro all’anno per l’elettricità e sino a 196 Euro all’anno per il gas naturale rispetto alle tariffe applicate nel mercato tutelato.

Di conseguenza, per chi passa alle migliori offerte del mercato libero, sia con la fornitura di energia elettrica che con la fornitura di gas naturale, è possibile sfruttare un risparmio di ben 264 Euro all’anno sulle bollette energetiche. Si tratta di un risparmio davvero considerevole anche perché si accompagna ad una serie di vantaggi riservati agli utenti che scelgono il mercato libero.

Ad esempio, le offerte luce e gas presenti sul mercato libero sono disponibili senza costi di attivazione e possono essere sottoscritte in totale libertà, senza la necessità di cambiare il contatore e con la certezza che la fornitura di luce e gas continuerà senza interruzioni per tutta la durata della procedura di passaggio.

Da notare, inoltre, che, a differenza delle tariffe del mercato tutelato che prevedono un aggiornamento su base trimestrale, la maggior parte delle offerte del mercato libero prevedono l’opzione del prezzo bloccato, solitamente per un anno ma in alcuni casi anche per periodi di tempo più lunghi.

Scegliendo un’offerta a prezzo bloccato, sarà possibile sfruttare al massimo le condizioni favorevoli previste dalle tariffe del mercato libero con la certezza di essere protetti contro possibili rincari tariffari. Restando nel mercato tutelato, invece, c’è sempre il rischio di dover fare i conti con aggiornamenti dei prezzi di luce e gas che possono tradursi in vere e proprie stangate.