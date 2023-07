Inserisci una sola volta la carta di credito o di debito per effettuare il processo di registrazione scansionando il palmo della mano su un dispositivo Amazon One. Le prossime volte per pagare in un negozio di Whole Foods di Amazon basterà solo avvicinare il palmo della mano al device di Amazon One.

Funziona così la tecnologia di Amazon che consente di pagare con il sistema di riconoscimento del palmo nei suoi negozi di food.

“Entro la fine di quest’anno, tutte le oltre 500 sedi del Whole Foods Market negli Stati Uniti offriranno Amazon One per il pagamento, non avranno più bisogno del loro portafoglio o anche di un telefono per pagare”, ha comunicato la società.

Amazon ha lanciato la tecnologia nel 2020 ed è attualmente disponibile in oltre 200 negozi Whole Foods.

Amazon One ha partnership con American Express, Discover, MasterCard, Visa e le principali banche negli Stati Uniti, consentendo ai titolari di carta di utilizzare Amazon One.

Ecco come funziona?

Amazon One utilizza più caratteristiche di un palmo per identificare ogni persona che utilizza il servizio. Quando tieni il palmo della mano sul dispositivo Amazon One, la tecnologia valuta più aspetti del palmo della mano per identificare che sei tu. Le telecamere nell’hardware catturano i dettagli dell’area superficiale come linee e creste della cute, così come caratteristiche sottocutanee come i modelli di vene. Non ci sono due palmi uguali, quindi analizza più attributi e seleziona gli identificatori più distinti per creare la “firma unica del palmo”.

Amazon ha scelto il palmo della mano al posto dei dati biometrici “perché non è possibile determinare l’identità di una persona dall’immagine del palmo”, scrive Amazon.

Pagare con la mano è un trend in crescita. A Pechino si paga il biglietto della metropolitana con questa modalità.