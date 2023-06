Non è necessario strisciare una carta o scansionare un QR code. Una linea della metropolitana di Pechino ora consente ai passeggeri di entrare e uscire “a mani vuote”, scansionando i palmi delle mani.

Il colosso cinese Tencent ha inaugurato la tecnologia che consente ai passeggeri della metropolitana di Pechino di pagare il biglietto usando solo le proprie mani, attraverso un nuovo servizio lanciato nella città capitale attraverso il suo servizio WeChat Pay, noto come Weixin Pay a livello nazionale.

Da domenica scorsa, gli utenti che si iscrivono al servizio di riconoscimento palmare possono pagare il biglietto sulla linea Daxing Airport Express appoggiando la mano su uno scanner posto ai tornelli. Il riconoscimento di un’impronta palmare unica attiva un pagamento automatico attraverso l’account WeChat dell’utente. Per registrarsi, le impronte palmari devono essere prese presso una macchina designata in una stazione della metropolitana. I passeggeri possono quindi utilizzare le loro mani ai tornelli con un cerchio verde, ha dichiarato Tencent in una nota lunedì.

La tecnologia si basa sul riconoscimento sia delle impronte palmari superficiali che delle vene della mano, secondo Tencent. È stata sviluppata dal laboratorio di intelligenza artificiale YouTu dell’azienda. “Nel nostro obiettivo di migliorare l’efficienza e semplificare notevolmente l’esperienza dell’utente, stiamo rendendo la nuova tecnologia più facile da usare per gli anziani e accessibile alle persone con disabilità”, ha dichiarato l’azienda nella nota.

Tencent ha inoltre affermato che sta gradualmente implementando il pagamento tramite impronta palmare anche in altri contesti, come uffici, campus, negozi e ristoranti. Il nuovo metodo di pagamento ha suscitato discussioni accese sui social media, poiché molti utenti sono sempre più attenti alla privacy in un paese in cui il furto di dati biometrici è un evento comune e i pagamenti tramite riconoscimento facciale sono disponibili da anni.