Pa, la telefonia mobile dovrà essere a prova di cybersecurity

Consip Spa ha bandito la gara per la fornitura dei servizi di Telefonia mobile alle pubbliche amministrazioni, giunta alla ottava edizione.

La gara, che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti tecnici e 30 economici) prevede la fornitura di un quantitativo massimo di 900mila utenze, corrispondenti a un valore base d’asta di 67 milioni di euro. La durata prevista della convenzione è di 18 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 12 mesi.

La gara

Oggetto della gara sono i servizi di telefonia mobile e trasmissione dati (sia in abbonamento sia in modalità ricaricabile); il noleggio e la manutenzione di terminali radiomobili (telefoni e tablet multi-brand per le diverse categorie previste), ulteriori servizi per utenti mobili (accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione, SMS massivi, EMM – Enterprise Mobility Management, Fleet Management, applicazioni per lo Smart Working, applicazioni per il Mobile Payment).

La sicurezza elemento essenziale

Tra gli elementi innovativi della gara vanno annoverate le prescrizioni relative alla “Cyber Security”, volte a garantire sicurezza degli accessi – anche in mobilità – ai sistemi delle amministrazioni e del fornitore, alla sicurezza dei terminali, alla protezione dei dati aziendali e personali.

È richiesto che il fornitore sia dotato di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici, ed è richiesta l’adozione delle misure necessarie a limitare il rischio degli attacchi e ad eliminare eventuali vulnerabilità della rete.