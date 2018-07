Scambio di esperienze e conoscenze in ambito IT tra Sogei e Inail grazie al protocollo d'intesa di tre anni firmato oggi. Obiettivi? Miglioramento della qualità dei servizi offerti alla PA, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, economiche e tecnologiche.

Il direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello, e l’amministrazione delegato di Sogei, Andrea Quacivi, hanno sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa di durata triennale per lo scambio di esperienze e conoscenze in ambito IT, come auspicato nel Piano triennale per l’Informatica nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è l’integrazione e il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla PA, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, economiche e tecnologiche.

“L’avvio di questa collaborazione – sottolinea il direttore generale dell’Inail, Giuseppe Lucibello – risponde alla convinzione che occorra accelerare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni per meglio soddisfare i bisogni emergenti dei cittadini, cogliendo le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica nel rispetto di logiche di approccio omogenee e integrate”.

“Nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali – spiega l’ad di Sogei, Andrea Quacivi – riteniamo che questa accelerazione possa trovare impulso nel mettere a fattor comune studi, soluzioni e competenze. La condivisione favorirà e potrà armonizzare i percorsi di digitalizzazione su cui entrambe le organizzazioni sono impegnate”.