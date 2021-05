Al via Master di I livello in “Diritto dell’Unione europea per la pubbliche amministrazioni“ di Unitelma Sapienza, un percorso di formazione innovativo che mira a far acquisire o consolidare, al personale appartenente, ai vari livelli, alle pubbliche amministrazioni le competenze giuridiche necessarie per garantire il rispetto e la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea.

Il Master affronta in maniera sistematica i diversi profili giuridici legati agli obblighi europei che sono previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, sia a livello generale, sia in relazione a specifici settori, di natura trasversale, che caratterizzano l’attività delle pubbliche amministrazioni. Il Master si propone di fornire al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni gli strumenti giuridici necessari a garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea, evitando altresì il sorgere di responsabilità, a volte onerose, nei casi di violazione della normativa “comunitaria”.

A chi è rivolto

Il Master si rivolge in particolare a due tipologie di dipendenti della Pa:

Personale che nell’ambito delle pubbliche amministrazioni è in prima battuta coinvolto nell’ applicazione del diritto di derivazione “comunitaria”;

Personale, in particolare, che appartiene ad uffici che, nelle singole amministrazioni, intrattengono rapporti diretti o indiretti con l’amministrazione “comunitaria” e che con essa sono chiamati, a qualsiasi titolo, ad interagire.

La direzione del Master è affidata al Prof. Avv. Mario Carta, Professore di diritto dell’Unione europea dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, con esperienza ventennale di insegnamento anche presso le PA. Il corpo docente è composto sia da accademici specializzati nel diritto dell’ Unione europea, sia da personale appartenente alle PA direttamente interessate dal diritto UE.

I moduli del Master