Otpimus Gen 2, il nuovo robot della Tesla (video)

Esplora le potenziali applicazioni di Optimus Gen 2 in vari settori, dalla produzione all'intrattenimento, mostrando il ruolo di Tesla nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e della robotica.

Scopri l’ultima innovazione di Tesla, Optimus Gen 2, un robot umanoide altamente avanzato progettato per eseguire compiti complessi con precisione simile a quella umana. Scopri le sue caratteristiche rivoluzionarie come movimenti migliorati delle mani, pelle sensoriale e velocità di camminata più rapida, superando il suo predecessore sia nel design che nella funzionalità. Esplora le potenziali applicazioni di Optimus Gen 2 in vari settori, dalla produzione all’intrattenimento, mostrando il ruolo pionieristico di Tesla nella tecnologia dell’intelligenza artificiale e della robotica.