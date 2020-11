La pandemia di Covid-19 ha colpito quasi tutti i Paesi del mondo, obbligando i Governi ad una rapida trasformazione del sistema sanitario nazionale, da avviare a partire da nuove tecnologie digitali ed informatiche.

Ad oggi, il virus ha contagiato più di 48 milioni di persone nel mondo, mentre i decessi hanno superato gli 1,23 milioni.

Mercato smart hospital

È il settore “Smart hospital”, dove reti 5G private, soluzioni cloud, tecnologie software, hardware, nuovi servizi, applicazioni di intelligenza artificiale e internet delle cose (IoT), stanno rivoluzionando il rapporto tra medico e paziente, struttura sanitarie e ospedaliere e cittadini.

Secondo uno studio pubblicato da Coherent Market Insight, il mercato delle tecnologie digitali ed informatiche applicate alla sanità e le strutture ospedaliere a livello mondiale potrebbe raggiungere i 103,6 miliardi di dollari di valore entro il 2027.

Un processo di innovazione profonda che passa attraverso l’introduzione di dispositivi wireless, reti di connessione, software operativi e sistemi di cybersecurity, ad un tasso di crescita annuo calcolato attorno al +20% tra il 2020 ed il 2027 (Cagr).

Già oggi, l’industria delle soluzioni smart hospital è stimata raggiungere i 29,6 miliardi di dollari entro la fine dell’anno, per un mercato mondiale dominato dagli Stati Uniti con il 43,4% delle quote, seguito dall’Europa attorno al 30%, poco meno quello asiatico.

Tecnologie e casi di applicazione

Quasi la metà degli investimenti attuali riguardano sistemi e software smart hospital (45%), seguiti dai servizi e il segmento hardware.

Tra gli use case delle diverse tecnologie menzionate dal Rapporto, c’è l’applicazione “Clara Guardian”, sviluppata dall’americana Nvidia Corportaion, che integra intelligenza artificiale e internet delle cose nelle strutture ospedaliere.

Oppure c’è la rete privata medica 5G per struttura ospedaliere, messa a punto dalla Sichuan University in Cina per il West China Second University Hospital, finalizzata a potenziare il servizio con dispositivi mobile edge computing che consentono integrazione piena tra cloud, reti e servizi.

Non ultimo è il caso dell’ospedale smart modulare, chiamato “Akila Care”, progettato in 3D dalla Dassault Systèmes per il Gruppo Aden sempre in Cina, realizzabile in meno di 150 giorni.