Tecnologie digitali per la sanità, nasce la piattaforma Ue VCoE

In occasione delle Giornate dell’innovazione nel campo delle tecnologie sanitarie (“HealthTech Innovation Days”), svoltasi a Parigi il 5 e 6 ottobre, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e EIT Health hanno annunciato un finanziamento di 150 milioni di euro a favore della piattaforma Venture Centre of Excellence (VCoE).

Il contributo finanziario è sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il pilastro principale del piano di investimenti per l’Europa.

VCoE è una piattaforma collaborativa che riunisce società farmaceutiche e di tecnologia medica e fondi di capitale di rischio con l’obiettivo di orientare gli investimenti necessari verso la promozione di innovazioni importanti nel settore sanitario europeo.

Il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: “La crisi ha accelerato la trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria in Europa. Dobbiamo cogliere questa opportunità per agire in modo strategico e creare le condizioni affinché le start-up, l’industria, i sistemi sanitari e i pazienti possano beneficiare appieno del potenziale della sanità digitale in Europa”.

“Nel quadro dei nostri sforzi, oggi offriamo un sostegno concreto a Venture Centre of Excellence – ha aggiunto – una piattaforma innovativa che promuove la collaborazione e gli investimenti indispensabili per l’ecosistema sanitario europeo.“

Finora il piano di investimenti per l’Europa ha mobilitato 535 miliardi di euro di investimenti in tutta l’UE, un quarto dei quali sostiene progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.