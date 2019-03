Il progetto OpenCUP ha ricevuto dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati il Premio Nazionale per l’Innovazione 2018 “Premio dei Premi”, come riconoscimento dell’innovazione apportata con la pubblicazione in “formato aperto” dei dati sulle decisioni di investimento pubblico finanziate con fondi pubblici nazionali, comunitari, regionali o con risorse private.

“Sogei, hub tecnologico dell’Amministrazione economico finanziaria, ha implementato il sistema utilizzando i più moderni paradigmi di sviluppo – ha spiegato l’Amministratore delegato, Andrea Quacivi, presente alla cerimonia di Premiazione, svoltasi ieri – Il Portale è stato infatti realizzato con tecnologia Open Source, promuovendo la piena interoperabilità tra i vari portali Open Data dell’Amministrazione e favorendo la fruizione e la comprensione delle informazioni attraverso la presentazione delle stesse in modalità grafica/informativa”.

OpenCUP è stata scelta quale iniziativa esemplare sul piano della trasparenza poiché favorisce la partecipazione dei cittadini e una migliore conoscenza dei dati sugli investimenti pubblici mettendo a disposizione di tutti un importante patrimonio informativo sulle politiche di sviluppo.

Domenico Arcuri, Amministratore delegato di Invitalia, ha affermato: “OpenCUP è un esempio virtuoso di innovazione perché dimostra che la pubblica amministrazione può dotarsi di moderni strumenti per essere più aperta e trasparente. Invitalia contribuisce da tempo ad accrescere l’efficacia degli investimenti pubblici per tradurli in un reale impatto sui territori: in quest’ottica la conoscenza e condivisione dei dati realizzata da OpenCUP è certamente un passo significativo”.

Ha ritirato il premio il Capo Dipartimento Mario Antonio Scino che, al termine della cerimonia ha commentato: “Questo premio è un importante riconoscimento all’impegno del DIPE nel realizzare strumenti a favore dell’attuazione di politiche basate su modelli di Open Government. Tali modelli favoriscono il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli attori interessati dalle possibili decisioni permettendo di monitorare con tempestività e puntualità le azioni in cui sono coinvolte le risorse pubbliche. Il portale OpenCUP è lo strumento funzionale al raggiungimento di questi obiettivi, essendo la chiave di accesso all’immenso patrimonio informativo sulle politiche di sviluppo a disposizione di tutti”.

Il portale www.opencup.gov.it, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e realizzato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in partnership con Invitalia e Sogei, ha ottenuto a dicembre 2018 il Premio Agenda digitale dell’Osservatorio delPolitecnico di Milano per il miglior progetto della categoria enti nazionali. Questo prestigioso riconoscimento ha consentito a OpenCUP di aggiudicarsi il Premio Nazionale per l’Innovazione 2018, organizzato dalla Fondazione Cotec e riservato alle migliori esperienze di innovazione realizzate nei settori dell’industria e dei servizi, nel mondo accademico, nella Pubblica Amministrazione e nel terziario, che hanno ottenuto riconoscimenti nelle principali manifestazioni nel settore dell’innovazione indette a livello nazionale.