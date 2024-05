Una versione specializzata del chatbot per consentire alle università di integrare in modo responsabile l'intelligenza artificiale nei loro percorsi. Basato su GPT-4o, ChatGpt Edu offre funzionalità avanzate di ragionamento testuale e visivo, analisi dei dati e altro ancora.

OpenAI ha annunciato ChatGPT Edu . Non è altro che una versione specializzata della sua piattaforma AI progettata specificamente per le università. La mossa mira a distribuire l’intelligenza artificiale tra team accademici, di ricerca e operativi nei campus di tutto il mondo. Partner dello sviluppo diversi istituti, come l’Arizona State University che, da gennaio a maggio, ha condotto oltre 200 progetti di intelligenza artificiale attraverso la sua AI Innovation Challenge. Ciò ha fornito un feedback critico per migliorare la piattaforma per uso accademico. Lev Gonick , responsabile delle informazioni dell’ASU, ha spiegato che “la partnership strategica dell’ASU con OpenAI ci pone in prima linea nei progressi tecnologici nel campo dell’istruzione”.

Funzionalità potenti per l’istruzione

Il lancio di ChatGPT Edu è previsto per quest’estate e include l’ultimo modello GPT-4o con funzionalità di ragionamento avanzate su testo, audio e visione. La promessa è di abilitare sicurezza e controlli dei dati, per evitare le allucinazioni e restituire risultati impeccabili. Sarà così? Probabilmente no ma crediamoci.

Elizabeth Reilley , direttore esecutivo dell’acceleratore della Arizona State University, ha sottolineato: “ChatGPT Edu si allinea con la nostra strategia, incorporando il feedback della comunità per migliorarne le funzionalità”. Le università stanno già sfruttando l’intelligenza artificiale in modi innovativi. Ad esempio, la Scuola di scienze sociali e comportamentali dell’ASU sviluppa un tutor di intelligenza artificiale per aiutare gli studenti di psicologia, agendo come un vero supporto del corso per approfondire la loro comprensione. Inoltre, la loro School of Computing and Augmented Intelligence utilizza l’intelligenza artificiale per affrontare la congestione del traffico, ottimizzando i percorsi per veicoli autonomi e guidati da esseri umani.

Un nuovo standard nell’istruzione superiore

Kyle Bowen, vice CIO dell’ASU, ha dichiarato: “L’integrazione della tecnologia OpenAI nelle nostre strutture educative accelera la trasformazione. Stiamo collaborando per sfruttare questi strumenti, estendendo i nostri insegnamenti come modello scalabile per altre istituzioni”. ChatGPT Edu potrebbe essere lo strumento con cui le università si potranno finalmente gettare con convizione nell’AI? Difficile dirlo ma la monetizzazione dei chatbot passa anche da qui.