Samsung e NEC sono i grandi vincitori nella rosa dei fornitori prescelti da Vodafone per realizzare la sua rete Open RAN in Europa, a partire dal Regno Unito. Non c’è alcuna traccia invece né di Ericsson né di Nokia nella lista dei vendor annunciata da Vodafone, che ha identificato 6 aziende per il rollout del suo progetto Open RAN nel Regno Unito. Si tratta di Capgemini Consulting, Dell, Keysight Technologies, NEC, Samsung e Wind River.

Sostituire Huawei

Secondo il Financial Times, Vodafone si è rivolta a fornitori giapponesi e americani per riempire il vuoto lasciato da Huawei nella filiera del 5G, dopo il bando deciso in Uk a partire da quest’anno e l’obbligo di smantellare le componenti di rete cinese entro il 2027. Capgemini e Keysight Technologies lavoreranno all’integrazione della rete.

Samsung e NEC fornitori chiave

Samsung e NEC spiccano come partner chiave di questo nuovo progetto. Si tratta di fornitori di apparecchiature di rete che hanno sempre faticato a competere con Huawei, Ericsson e Nokia nell’epoca del 4G. Ma grazie al nuovo paradigma Open RAN, che spezza il legame fra hardware e software delle reti disaccoppiandoli fra loro, nuovi player potranno emergere nel mercato delle reti e dei servizi 5G.

Vodafone Uk ha inoltre annunciato di aver scelto Samsung come fornitore di reti 5G in Uk.

Nel quadro del progetto, DELL è stata selezionata per gli Edge server e Wind River per la sua piattaforma cloud native, che potrà ospitare applicazioni Open RAN e il RAN virtualizzato di Samsung.

Open RAN il progetto in Uk

Il progetto di rollout in Uk di una rete commerciale Open RAN è uno dei primi in Europa ed è destinato alla copertura iniziale di 2.500 siti rurali nel sud est del paese e in Galles.

Nel quadro del progetto, le remote radio saranno fornite da Samsung che, insieme a NEC, fornirà anche la tecnologia radio Massive MIMO (multiple input multiple output).

Samsung sarà anche il fornitore di riferimento per tutta la componente di software di accesso radio virtualizzato alla rete.

Ma oltre a procurarsi unità radio da Samsung, Vodafone sta anche sviluppando le proprie radio basate sulle specifiche Evenstar sviluppate dal Telecom Infra Project (TIP).