Open RAN, quale impatto sull’industria del mobile?

Che cosa ci vorrà perché l’Open RAN abbia successo e quanto tempo ci vorrà perché diventi una soluzione ordinaria e mainstream? Un nuovo report realizzato da CCS Insight per conto di InterDigital esplora i motivi per cui l’Open RAN suscita grande interesse nella industry, che forse si aspetta troppo, e analizza anche gli ostacoli che potrebbero frenarne lo sviluppo.

Il report esamina le aspettative dei carrier mobili e dei fornitori di rete e mette sotto la lente le tensioni politiche, commerciali e tecnologiche che ne determineranno il successo a lungo termine.

Battezzato Open RAN: The Long Journey from Supporting Act to Lead Role, il report si occupa del potenziale impatto dell’Open RAN sulla industry del mobile, in particolare vista la promessa di creare una rete più aperta, flessibile e adattabile.

Leggi anche: Open RAN, cos’è e perché è importante per lo sviluppo del 5G

Open RAN, aspettative elevate

Sono molti ad avere grandi aspettative e speranze dall’Open RAN, che prevede la disaggregazione della parte hardware e software all’insegna di interfacce e API aperte, e che consente così l’utilizzo di hardware commerciale standard, spingendo verso una maggior interoperabilità dei vendor.

“Questo rapporto arriva in un momento in cui le telecomunicazioni sono preoccupate per la prossima fase dell’evoluzione della rete mobile, in particolare mentre entriamo nell’era del 5G e contempliamo il 6G“, ha affermato Henry Tirri, CTO, InterDigital. “Riflette le opinioni dei gestori di telefonia mobile e dei fornitori di infrastrutture per quanto riguarda l’adozione di Open RAN, considera i fattori motivanti che portano le telecomunicazioni ad adottare e offre una valutazione trasparente delle sfide associate a una trasformazione su larga scala. Questo rapporto offre un esame approfondito di ciò che manca e di ciò che è necessario per trasformare l’ambizione in realtà”.

La prospettiva per gli operatori sembra promettente, poiché vedono l’ascesa alla ribalta dell’Open RAN come un’opportunità per gestire dinamicamente la capacità della rete e dare priorità al traffico, soprattutto perché il 5G è destinato a supportare un’ampia gamma di applicazioni mission-critical che generano entrate. Molti stanno trovando modi per sviluppare funzionalità nuove e migliori a supporto delle capacità di prestazioni della rete necessarie per portare a compimento il potenziale delle reti 5G. Ma anche l’evoluzione di Open RAN non è esente da sfide.

Il rapporto rivela diversi risultati, tra cui:

• La rapida ascesa di Open RAN è un riflesso del desiderio dei gestori di telefonia mobile di ridurre la loro dipendenza da un numero limitato di fornitori di tecnologia e di migliorare l’economia dell’implementazione della rete

• Alcuni critici sottolineano la complessità implicata nell’incorporare una piattaforma tecnologica non comprovata che potrebbe richiedere anni per stabilire gli standard e la maturità del prodotto

• Alcuni operatori mobili avversi al rischio rimangono reticenti ad abbandonare l’acquisto di sistemi completamente integrati “pronti all’uso” da fornitori consolidati

• Il consenso del settore suggerisce che è necessaria una maggiore cooperazione tra vettori e fornitori di apparecchiature per identificare e risolvere le sfide associate a una rete più virtualizzata, intelligente, automatizzata e basata su software

• È necessario prestare attenzione al ruolo degli standard, poiché la mancanza di standard di interoperabilità aperti lascia poco spazio ai nuovi fornitori di RAN per diversificare il mercato RAN

• O-RAN Alliance e TIP sono i due principali organismi che guidano la standardizzazione in Open RAN, poiché si sforzano di creare condizioni di parità per i nuovi entranti e di progettare requisiti tecnici di alto livello (test e convalida di elementi di rete, prodotti e configurazioni)

• Il costo rimane una parte controversa del dibattito sulla RAN aperta con disaccordo sul fatto che l’agilità e la flessibilità offerte dalla virtualizzazione ridurranno i costi o se un time to market più lento e costi operativi e di manutenzione più elevati avranno un impatto negativo sui profitti

Opportunità

“Open RAN rappresenta un’opportunità per evolvere e rivoluzionare l’ecosistema dei fornitori, offrendo una nuova scelta per gli operatori e supportando l’emergere di una serie di nuove aziende”, ha commentato Kester Mann, Direttore dei consumatori e della connettività di CCS Insight e autore del rapporto. “Eppure il cammino da percorrere non sarà del tutto liscio; la tecnologia non è dimostrata su larga scala e ci sono domande su interoperabilità, prezzi e sicurezza. Lo slancio è innegabile, ma potrebbero passare diversi anni prima di vedere un impatto tangibile sul mercato”.

Il rapporto rileva inoltre che l’esclusione dei fornitori cinesi (Huawei e ZTE) da molte reti 5G nazionali ha politicizzato il dibattito sull’Open RAN. Il panorama politico sta chiaramente influenzando l’industria delle telecomunicazioni, con l’effetto che molti governi stanno attivamente sostenendo le telecomunicazioni con la loro adozione di Open RAN. Ciò è evidente negli Stati Uniti, dove è stata introdotta una legislazione sulle telecomunicazioni per promuovere l’uso di Open RAN.