Le ultime rilevazioni di Dell’Oro Group, società di ricerca specializzata in previsioni di mercato di attrezzature Tlc, mettono in evidenza un ulteriore aumento delle stime che riguardano il mercato dell’Open RAN.

Sono passate soltanto poche settimane da quando, a fine luglio, gli analisti di Dell’Oro avevano rivisto al rialzo le stime sul mercato globale dell’Open RAN, ma evidentemente il mercato si muove talmente in fretta che adesso si sono sentiti in dovere di ritoccare ancora una volta al rialzo le previsioni, in occasione del rilascio dei dati sul secondo trimestre del 2022. I dati hanno di gran lunga superato le stime, con un’accelerazione a ritmo sostenuto.

La società di analisi rende noto che i ricavi da tecnologie Open RAN sono aumentati di quattro volte in un anno in Nord America nel secondo trimestre, e che adesso le stime sull’intero 2022 vedono un raddoppio secco dei ricavi.

Dinamiche tra fornitori

“La narrativa intorno all’Open RAN continua a trasformarsi”, ha detto Stefan Pongratz di Dell’Oro. “non c’è dubbio che questo spostamento verso una maggiore apertura si stia muovendo nella giusta direzione, è più importante che mai capire come questo movimento stia influenzando le dinamiche tra i fornitori affermati e quelli nuovi”.

“I risultati del trimestre, insieme allo slancio travolgente dell’accordo con i fornitori RAN emergenti, stanno iniziando a spostare la scala a favore del fatto che Open RAN sia più un nuovo requisito per gli attori affermati che un’architettura dirompente per i fornitori più piccoli”.

Rapporti di forza cambiano

Secondo un’analisi di Telecoms.com, L’effetto principale al momento sembra essere stato quello di far pendere l’equilibrio di potere dalla Svezia e dalla Finlandia (leggi da Ericsson e Nokia), verso la Corea del Sud e il Giappone. Dell’Oro afferma che i principali fornitori di Open RAN per fatturato nella prima metà di quest’anno sono stati Samsung, Fujitsu e NEC.

Quest’ultimo sembra essere stato particolarmente impegnato quest’anno, di recente è stato coinvolto nel progetto di sviluppo Open RAN di Orange, e il suo stretto rapporto con Rakuten Mobile e il suo braccio Symphony ne è stato una parte importante. Dato che gli Stati Uniti sono stati il principale motore politico di Open RAN, sarebbe interessante sapere quanto bene questo perno verso l’Asia orientale si adatti al loro astuto piano geopolitico.

Ulteriori punti salienti di Open RAN dal rapporto RAN 2Q 2022:

• I primi 3 fornitori di ricavi Open RAN per il primo semestre 2022 includono Samsung, Fujitsu e NEC.

• I ricavi di Open RAN nella regione del Nord America sono aumentati di quasi quattro volte su base annua.

• Il Nord America e l’Asia del Pacifico stanno guidando oltre il 95% del mercato Open RAN del 2Q 2022.

• La previsione di base prevede che i ricavi di Open RAN siano più che raddoppiati nel 2022.

• Si prevede che la RAN aperta rappresenterà oltre il 5% del mercato complessivo della RAN nel 2022.

