Secondo un report appena pubblicato da Dell’Oro Group, le previsioni di vendita per le vendite di tecnologie Open RAN e vRAN sono state riviste al rialzo, per riflettere il miglioramento dello slancio di questo tipo di soluzione di rete aperta. I ricavi complessivi dell’Open RAN – esclusi i servizi radio e la banda – sono visti a 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, pari al 15% del mercato globale delle RAN nel 2026.

“Il movimento Open RAN continua ad andare nella giusta direzione”, ha affermato Stefan Pongratz, Vice President e Analyst del Gruppo Dell’Oro in una nota. “Allo stesso tempo, in questo momento abbiamo tre ondate di Open RAN separate e non si stanno muovendo tutte allo stesso ritmo: i greenfield e i primi utenti brownfield stanno implementando Open RAN in modo aggressivo mentre i restanti brownfield, che costituiscono anche la maggior parte del mercato, rimanere più cauti durante questa transizione”, ha continuato Pongratz.

Ulteriori punti salienti del rapporto di ricerca avanzata Open RAN di Dell’Oro:

• Si prevede che le regioni dell’Asia Pacifico e del Nord America domineranno gli investimenti Open RAN per tutto il periodo di previsione.

• Sebbene il movimento Open RAN non sia limitato a una tecnologia specifica, potenza di uscita RF, banda di spettro o configurazione di distribuzione, si prevede che le macro Open RAN faranno la parte del leone degli investimenti O-RAN durante il periodo di previsione, rappresentando più di 90 per cento del mercato.

• Le proiezioni della vRAN sono state riviste al rialzo per riflettere il miglioramento dello slancio negli ultimi tre trimestri, insieme ai nuovi dati che suggeriscono che il divario tra le implementazioni di vCU (unità centralizzate virtuali) e vDU (unità distribuite virtuali) sarà probabilmente inferiore a quanto inizialmente previsto.

• I rischi rimangono sostanzialmente bilanciati. Da un lato, più operatori stanno abbracciando il movimento. Allo stesso tempo, più operatori e fornitori si stanno chiedendo se Open RAN aumenterà la concorrenza e abbasserà i prezzi.

