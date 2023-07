Il mercato globale dell’Open RAN al 2027 è stato volta rivisito al ribasso dalla società specializzata Dell’ Oro Group. E’ la prima volta che ciò avviene da quando la tecnologia di rete aperta viene monitorata.

Ciò detto, al netto della revisione, le previsioni sull’Open RAN restano in crescita in un range compreso fra 15% e 20% del mercato complessivo delle RAN entro il 2027, avendo ad oggi raggiunto ad oggi una quota “single digit” sul totale del mercato delle RAN, ad una percentuale compresa fra il 6% e il 10%.

Calibrazione a breve termine

L’ultima analisi di mercato si è anche tradotta in una traiettoria discendente dei ricavi cumulati dal 5% al 10% per tutto il periodo di previsione. Per fare un confronto, quasi un anno fa, Dell’Oro aveva previsto che questa tecnologia di accesso radio avrebbe occupato il 15% del mercato totale della RAN entro il 2026 e circa 20 miliardi di dollari in quel periodo di previsione.

“Possiamo pensare a questa revisione più come una calibrazione a breve termine che come un cambiamento nella traiettoria di crescita a lungo termine”, ha detto Stefan Pongratz, Vicepresidente e analista del Gruppo Dell’Oro. Non aspettandosi mai che la trasformazione nel mercato RAN procedesse senza intoppi, Pongratz ha continuato dicendo che molte sfide devono ancora essere superate. “Anche così, la nostra posizione a lungo termine non è cambiata. Continuiamo a credere che Open RAN sia qui per restare e il crescente supporto da parte dei fornitori storici rafforza questa tesi”.

Operatori cauti nel buildout del 5G

Mentre gli operatori in Europa sono stati alquanto espliciti con i loro annunci di target Open RAN, le loro strategie di implementazione sono rimaste più caute con buildout 5G incentrate sull’uso della RAN tradizionale, secondo il gruppo Dell’Oro, che prevede ulteriori ritardi nella Ue. Tuttavia, la linea di base dell’analista presuppone che il mercato europeo dell’Open RAN supererà il miliardo di dollari entro il 2027, assumendo infine un ruolo di primo piano.

In passato, alcune previsioni sull’Open RAN si sono rivelate troppo bullish.