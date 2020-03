Open Fiber, traffico in download in aumento fra il 40% e il 70%

Sulla rete di Open Fiber si stima inoltre che il traffico in download sia aumentato dal 40 al 70% (in base alla città, al numero di utenti collegati e al momento della giornata) mentre quello in upload addirittura del 300%.

La fame di banda degli italiani è schizzata alle stelle, in parallelo con il boom dello smartworking che ha accompagnato queste settimane di ‘clausura’ forzata. Con le persone costrette a stare a casa, per lavorare o interagire tra di loro, l’importanza delle reti ultraveloci è diventata ancora più evidente.

FTTH

tecnologia FTTH: Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di abitazioni e uffici. Questa infrastruttura, senza tratti in rame, consente di raggiungere la velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo in download e in upload. Si tratta della migliore disponibile in circolazione ed è per questo stata riconosciuta come tale dall’AGCOM, che certifica le reti FTTH come quella di Open Fiber con il bollino verde della “vera fibra”.

Una infrastruttura fondamentale per supportare la crescente richiesta di banda e le esigenze di una società e di un sistema produttivo sempre più tecnologici.

20 milioni di device in Italia

Attualmente in Italia circolano circa 20 milioni di dispositivi: schermi luminosi pronti a inviare messaggi sulle varie piattaforme digitali, rispondere a mail, fare video chiamate. MIX, il principale internet exchange italiano – ossia il luogo in cui i produttori di contenuti si scambiano il traffico dati – ha comunicato di aver raggiunto in questi giorni il picco massimo di utilizzo della rete. In particolare, sulla rete di Open Fiber si stima inoltre che il traffico in download sia aumentato dal 40 al 70% (in base alla città, al numero di utenti collegati e al momento della giornata) mentre quello in upload addirittura del 300%. Quest’ultimo dato è particolarmente significativo ed è spiegabile con il massivo ricorso in tutto il territorio nazionale allo smart working. Il lavoro agile consente a chi può di svolgere il lavoro da remoto, senza recarsi fisicamente in ufficio.

Smart working

I vantaggi dello smart working, già in ascesa prima dell’epidemia di coronavirus, sono molteplici. A beneficiarne particolarmente sono le comunità periferiche, le persone diversamente abili e chi non ha la possibilità di recarsi fisicamente in ufficio. In giornate difficili come queste, lo smart working permette a un gran numero di liberi professionisti, aziende e Pubbliche Amministrazioni di proseguire le loro attività lavorative direttamente dalle proprie abitazioni.

La maggior parte dei siti internet visitati e delle applicazioni utilizzate attraverso pc, smartphone e tablet richiede una grande quantità di banda. Per questo, è fondamentale che la connessione ad internet sia rapida e affidabile.

1 Gbps di velocità

Una delle caratteristiche principali della fibra ottica FTTH è la rapidità di trasmissione dati. Passare dai 20Mbps dell’ADSL a 1 Gbps è un progresso notevole. In determinate attività, anche solo un minuto di attesa in più può fare la differenza. La “latenza” o “lag”, concetto tanto caro ai gamers, è il ritardo nella trasmissione delle informazioni, che danneggia non solo chi gioca online, ma anche chi lavora, in particolare durante le comunicazioni in tempo reale. Reti in fibra FTTH come quella di Open Fiber riducono la latenza al minimo e garantiscono le massime performance nei collegamenti video. Non sarà più necessario disabilitare la videocamera nella speranza di migliorare la qualità di una videocall.

Con la potenza di trasmissione di una connessione in fibra ottica si possono anche seguire percorsi di studio e formazione online. È quindi uno strumento molto utile per le centinaia di migliaia di studenti che stanno cercando in questo momento di tenersi in linea con la programmazione scolastica.

La diffusione capillare di una rete a banda ultralarga è il primo passo per la creazione di una società inclusiva capace di raggiungere tutti, attraverso una connessione sempre più stabile e veloce. Grazie alle reti interamente in fibra ottica come quella di Open Fiber la Gigabit Society che l’Unione Europea ha delineato per il 2025 oggi è più vicina.