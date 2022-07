Open Fiber comunica che l’Ing. Simone Bonannini, Direttore

Marketing e Commerciale, ha deciso di lasciare l’azienda, d’intesa con la società, per

intraprendere una nuova strada professionale. L’Ing. Bonannini, entrato in Open Fiber nel 2018,

ha condotto, nell’ambito di propria competenza, un importante lavoro per la crescita e

l’affermazione della Società nel mercato italiano delle Telecomunicazioni.

L’Amministratore Delegato di Open Fiber Mario Rossetti ha dichiarato: “Ringrazio Simone per il lavoro fatto insieme e per la competenza messa a servizio della crescita della Società, che hanno

consentito il raggiungimento degli importanti obiettivi di sviluppo commerciale”.

“La società – ha dichiarato l’Ing. Bonannini – ha il supporto di azionisti importanti, una robusta

leadership e forti competenze interne, sono molto fiducioso per il suo futuro”.