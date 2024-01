Disagi continui con Internet segnalati dall’inizio dell’anno ad Argenta e nelle frazioni dei dintorni. Lo segnala oggi La Nuova Ferrara, in un articolo che dà conto dell’avvio dei lavori di copertura in fibra da parte di Open Fiber rientrano nell’ambito del ‘Piano Italia 1 Giga’: il progetto fa parte dei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia.

Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Nel comune secondo i piani verranno connessi oltre 4.500 civici attraverso un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) che si svilupperà per circa 267 chilometri con oltre il 61% di essa che sarà realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.

Ma, come detto dall’inizio dell’anno, ad Argenta e nei paesi limitrofi si segnalano disagi continui a internet. Problemi che secondo La Nuova Ferrara non sono legati ad un unico operatore ma comuni a tutti: da chi usa Tim e Vodafone a chi utilizza invece Fastweb.

Sui social i cittadini si lamentano e c’è chi spera che l’arrivo della fibra possa risolvere una volta per tutte questi problemi.