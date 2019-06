Open Fiber, a Londra l’Alleanza europea degli operatori wholesale

Quest’oggi a Londra CityFibre ha ospitato un meeting dei rappresentanti dell’Alleanza europea degli operatori wholesale only e open access, composta da operatori europei che condividono modelli di business simili (wholesale only e open access) e sono focalizzati sullo sviluppo delle nuove reti Fiber To The Home (FTTH) nei rispettivi Paesi.

L’alleanza – nata lo scorso anno a Roma nel quartier generale di Open Fiber e comprende CityFibre (Regno Unito), Deutsche Glasfaser (Germania), Gagnaveita Reykjavíkur (Islanda), Open Fiber (Italia) e Siro (Irlanda) – ha annunciato l’ingresso di un nuovo membro: l’operatore francese Covage, che punta a diventare il principale operatore infrastrutturale neutrale in Francia.

Il CEO di Covage, Pascal Rialland, ha dichiarato: “Crediamo fortemente nell’importanza di condividere le migliori pratiche per accelerare lo sviluppo e la penetrazione delle reti FTTH nei nostri rispettivi paesi”.

I membri dell’Alleanza si sono confrontati su come aumentare gli sforzi per assicurare a cittadini e imprese connettività ultraveloce e a prova di futuro, attraverso la condivisione delle migliori pratiche e la pianificazione di iniziative in vista dell’insediamento dei nuovi vertici delle istituzioni europee. Tra le priorità individuate, l’Alleanza ha inserito la definizione di obiettivi di connettività più ambiziosi a livello europeo, la lotta contro le pubblicità che promuovono la “falsa fibra” e il comportamento anticompetitivo degli incumbent, la definizione di processi chiari e trasparenti per lo switch-off del rame e la migrazione dei clienti.

Partendo dai risultati positivi fin qui ottenuti e guardando agli obiettivi fissati dall’Unione Europea per ridurre il divario digitale, sia all’interno dell’UE che tra l’UE e le altre regioni del mondo, l’Alleanza punta a giocare un ruolo più attivo nella promozione di competizione e investimenti per lo sviluppo di reti FTTH in Europa.