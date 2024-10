Online i nuovi portali di Imperia Musei realizzati dal Comune e Municipia (Gruppo Engineering)

Sono online i nuovi portali di Imperia Musei, un’iniziativa che segna un importante passo nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della città. I portali offrono un accesso immediato a informazioni sui luoghi del circuito museale, sull’offerta culturale, le mostre e gli eventi proposti, arricchiti da contenuti multimediali e interattivi per ogni attrattore. Sono disponibili anche dettagli sulle modalità di visita e i servizi offerti.

Realizzati nell’ambito di un Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP), i portali sono frutto della collaborazione tra il Comune di Imperia e Municipia, la società del Gruppo Engineering guidato da Maximo Ibarra: si tratta di una forma di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzata alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, che permette di finanziare e gestire servizi o infrastrutture di interesse collettivo, portando quindi risparmi all’Ente e benefici ai cittadini.

I nuovi portali comprendono un sito centrale, Imperia Musei, e le quattro esperienze della rete museale cittadina: M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea Imperia di Villa Faravelli , Museo del Clown di Villa Grock, Museo Navale e il Planetario.

“Questo progetto si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del patrimonio cittadino promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Scajola, con l’obiettivo di rendere Imperia una città sempre più attrattiva e turistica. Il lancio dei nuovi portali rappresenta un importante passo verso la modernizzazione dell’offerta culturale, fornendo ai visitatori uno strumento semplice e pratico per esplorare il ricco patrimonio cittadino, pianificare visite personalizzate e approfondire la conoscenza della nostra storia”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

“Oggi, grazie alle nuove tecnologie, possiamo offrire esperienze digitali in grado di promuovere nuove forme di fruizione e valorizzazione dei beni culturali. In quest’ottica, la collaborazione tra Municipia e il Comune di Imperia attraverso uno strumento come il Partenariato Speciale Pubblico Privato, fondamentale per implementare la trasformazione digitale delle città, ha rappresentato un passo importante verso la promozione del circuito museale del Comune. Grazie alla nostra profonda conoscenza del territorio e alle competenze tecnologiche di tutto il Gruppo Engineering, supportiamo l’Amministrazione nel far diventare i musei cittadini hub di attrazione turistica e sviluppo territoriale, garantendone accessibilità e sostenibilità”, commenta Stefano De Capitani, CEO di Municipia.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz