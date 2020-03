Vediamo, quindi, quali sono gli omaggi previsti questo mese dai provider per chi attiva un piano in fibra o ADSL.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Adsl e Fibra: le offerte

Diciamoci la verità: il mercato della telefonia fissa, benchè ricco di promozioni e offerte, è abbastanza piatto in termini di proposte commerciali “base”: molti di voi avranno già notato, infatti, che tutte le principali compagnie hanno gradualmente abbandonato le soluzioni solo Internet su fisso e reso meno frequenti le promo con le telefonate a consumo per concentrarsi sulla formula “tutto compreso”, con telefonate e Internet illimitati.

La differenza sta negli omaggi e nelle promozioni riservate ai nuovi clienti: spesso sono servizi legati al servizio, come ad esempio l’attivazione, ma non mancano veri e propri regali che non hanno nulla a che vedere con la tariffa. Vediamo, quindi, quali sono gli omaggi previsti questo mese dai provider per chi attiva un piano in fibra o ADSL.

Telecom Italia: TIMVISION e chiamate illimitate

Le tariffe TIM Super ADSL e fibra di marzo 2020 offrono una connessione dati senza limiti e, per chi sceglie l’attivazione online, anche le telefonate illimitate (anziché a consumo). I clienti, inoltre, hanno accesso gratuito alla piattaforma streaming TIMVISION. Il canone mensile è di 29,90 euro al mese.

C’è anche un “plus” per chi è anche cliente TIM su mobile e decide di addebitare il costo dell’offerta in fattura: grazie alla soluzione TIM UNICA l’operatore regala giga illimitati sul cellulare.

Vodafone: buono spesa da 100 euro e sim dati con 30 GB

L’offerta Internet Unlimited Vodafone, disponibile sia in ADSL che in fibra, prevede telefonate e Internet illimitati a 26,90 euro al mese, con la Vodafone Station inclusa. I regali di questo marzo 2020 sono due: una sim dati con 30 GB di Internet mobile da utilizzare anche fuori casa e un buono spesa del valore di 100 euro da spendere in un punto vendita Carrefour, Conad, Despar e Iper.

Anche Vodafone propone un vantaggio per i clienti Vodafone su mobile che addebitano il costo sulla bolletta del fisso: 50 GB in regalo per la prima sim abbinata e 100 GB se si attivano almeno 2 schede,

Offerte Wind casa: telefonate verso i fissi esteri e 100 GB di Internet mobile al mese

Sia l’offerta tutto compreso con modem Fibra1000 (25,98 euro al mese) che la tariffa senza apparato ABSOLUTE (25,99 euro) offrono le telefonate illimitate e la connessione Internet, ADSL o fibra. I nuovi clienti riceveranno le telefonate gratuite verso i fissi di Europa Occidentale, USA e Canada, più 100 GB di dati da sfruttare in mobilità e da condividere con le sim della famiglia.

Fastweb: hotspot WOW FI gratis e un mese di cloud illimitato

Il piano Fastweb Casa, attivabile su rete ADSL o fibra, comprende le telefonate e la rete Internet illimitate a 25,95 euro al mese. Grazie alla promozione attuale, inoltre, i clienti avranno accesso gratuito alla rete di hotspot WOW FI, per navigare anche fuori casa connettendosi al Wireless Fastweb generato dai modem degli abbonati. Non solo: viene offerto un mese di prova gratis del servizio WOW Space, il cloud illimitato dedicato ai clienti della compagnia. Se lo si vorrà avere a tempo indeterminato, si potrà acquistare dopo la prova gratuita a soli 9,95 euro all’anno.

Segnaliamo, inoltre, che Fastweb regala anche l’attivazione senza alcun vincolo di permanenza.

Tiscali: attivazione gratis, 1 ora di chiamate all’estero e 6 mesi di Infinity

Come Fastweb, anche il provider Tiscali ha deciso di adottare la politica “senza vincoli di permanenza” e di offrire in omaggio l’attivazione. Oltre alle telefonate e alla connessione Internet inclusa nel prezzo (26,95 euro al mese), la tariffa Ultrainternet Fibra comprende anche 60 minuti di telefonate da utilizzare verso i fissi esteri e ben 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming video Infinity.

I regali sulle offerte Internet casa, quindi, non mancano e rendono più conveniente la migrazione verso un’altra compagnia o l’attivazione della linea. Ovviamente, trattandosi di soluzioni a tempo, sono soggette a modifiche durante le settimane: per restare aggiornati potete fare un confronto gratuito delle tariffe ADSL e fibra su SOSTariffe.it nel momento in cui state leggendo.