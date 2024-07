Nvidia, quanti errori per arrivare alle board vendute a peso d’oro

Ars Artificialis: una rubrica a cura di Nicola Grandis. Parlare e dialogare sulla migliore approssimazione di Arte Artificiale realizzata sin qui dall’uomo, quella che comunemente viene definita Intelligenza Artificiale. Per leggere tutti gli articoli clicca qui.



📈 05.04.1993 – Revenues: 0

NVidia nasce da 3 ingegneri fenomenali in una tavola calda malfamata di San Jose (CA).

Qualche giorno dopo, i 3 costituiscono la compagnia che avrebbe fornito la benzina per l’Intelligenza Artificiale.



📈 30.09.95 – Revenues: 1 MLN

Lancia NV1, incorporata in Sega Saturn. Un fallimento perché NVidia non crede nelle texture poligonali, la grafica è solo a quadrati, 30 anni prima di Roblox e Minecraft. Fallimento pagato da Sega più che da NVidia.



📈 01.04.97 – Revenues: 29 MLN

Finalmente poligoni, la NVidia Riva 128 va benino, ma non è l’astro del mercato.



📈 11.10.99 – Revenues: 158 MLN

GeForce 256, la prima GPU moderna. Diventa leader del mercato. Nasce la serie Quadro per la linea CAD e fornisce la prima Microsoft XBox.



📈 01.04.06 – Revenues 2.38 BLN

Dopo anni di crescita lenta e qualche errore di progettazione che rianima la concorrenza di ATI, NVidia lancia CUDA, un linguaggio che abilita il calcolo parallelo su quelle che fino a quel momento avevano lavorato “solo” come schede grafiche per rendering di vertici, meshes e poligoni. Arriva la serie Tesla.



📈 11.03.19 – Revenues 11 BLN

Un’altro periodo di crescita lenta viene scavallato con l’acquisto per 7BLN di Mellanox e la sua tecnologia DPU soffiata ad Intel. Le DPU che Mellanox impiega nelle schede di rete ad alte prestazioni sono fondamentali per innalzare il throughput delle prossime boards.



📈 13.09.20 – Revenues 12 BLN

NVidia offre 40 BLN per acquisire ARM da SoftBank. Operazione che verrà poi bloccata dall’antitrust e che farà mangiare le mani anche ai giapponesi che si liberano del loro 5% di shares NVidia ricavando 3 BLN, oggi sarebbero stato 150 BLN.



📈 30.11.22 – Revenues 22 BLN

Viene lanciato ChatGPT di Open.AI. NVidia è l’autostrada dell’AI Race Globale.



📈 18.03.24 – Revenues 60 BLN

Annuncia il nuovo chip Blackwell, al mondo è difficile acquistare board H100, 105k USD per 1,7 kg, costano 70€ al grammo, quanto l’oro puro.



I 3 ingegneri del 1993 hanno sbagliato spesso, hanno rischiato molto. Hanno avuto fortuna e sfortuna in momenti alterni. Ma queste persone hanno prodotto una tecnologia che si vende a peso d’oro perché hanno sempre rilanciato, rialzandosi dopo ogni errore e ponendosi sempre la domanda sul cosa sarebbe venuto dopo.



NVidia oggi è valutata 3 TRL (il PIL della Francia) perché la redditività della produzione di GPU è nettamente superiore a quella dell’estrazione aurifera e lo hanno capito bene Vanguard, Blackrock e Fidelity, fondi che insieme ne detengono il 20% delle Shares, virtualmente 600 MLD di dollari in controvalore (il PIL della Svezia).



Dei 3 ingegneri resta Jensen, col suo decoroso 3% di shares (90 MLD USD), il frontman di NVidia, popolare per la sua giacca di pelle nera ed il coraggio di parlare sempre molto chiaramente.



Tanti errori, partiti per costruire schede grafiche a quadrettoni, arrivati a fornire l’infrastruttura per l’AI nel mondo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz