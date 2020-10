Nuovo standard DVB-S2, come vedere la TV via satellite

La nuova era del digitale terrestre è iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2020, con la liberazione delle frequenze della banda 700 MHz per il 5G. Cambierà anche la tv via satellite e tivùsat offre al proprio pubblico una guida chiara per continuare a vedere i canali in HD e 4K durante e dopo lo switch-off.

A partire da novembre 2020, molti canali satellitari passeranno ad una diversa modalità trasmissiva detta “DVB-S2” (Digital Video Broadcasting – Satellite second generation), oppure manterranno solo la loro versione in HD.

È l’effetto diretto sulle piattaforme televisive satellitari del processo di transizione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre DVB-T2.

La nuova televisione

Una nuova era per la tv, iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2020, con l’inizio dei lavori per liberare le frequenze della banda 700 MHz, occupata finora da alcuni canali televisivi e che in futuro servirà per il 5G.

Lo switch-off definitivo avverrà il 30 giugno 2022, giorno in cui tutti i televisori presenti nelle abitazioni degli italiani dovranno supportare il nuovo standard trasmissivo.

Nello specifico, il DVB-S2 è uno standard di trasmissione satellitare che offre una maggiore capacità trasmissiva, rispetto al sistema di prima generazione DVB-S, ed è pensato per la trasmissione dei canali HD e 4K Ultra HD.

La transizione su tivùsat

Fin da subito, la piattaforma satellitare gratuita tivùsat, con i suoi 120 canali televisivi, di cui 54 in HD e 7 in tecnologia 4K (a cui aggiungere i 46 canali radiofonici), ha supportato i propri clienti in questa transizione tecnologica, con un’informazione completa e un servizio clienti dedicato.

Chi utilizza la piattaforma tivùsat deve controllare che il proprio decoder supporti il nuovo standard, si legge in una nota odierna, che andrà a sostituire quello utilizzato finora.

Chi già vede i canali in HD è invece pronto alla transizione, perché i decoder HD sono già la grande maggioranza di quelli necessari per accedere a tivùsat.

Andrà bene anche essere in possesso di un qualsiasi televisore certificato “la tivù” o “la tivù4K”.

Il calendario dello switch-off

Tra la fine novembre e l’inizio di dicembre 2020, Nove, DMAX, Real Time, Cielo e Tv8 trasmetteranno solo in HD, mentre K2 e Frisbee saranno visibili solo con un decoder HD o 4K.

Idem a partire dal 18 dicembre per i 22 canali Rai del TG Regionale.

Dal 31 dicembre, anche Mediaset trasmetterà via satellite tutti i suoi canali digitali solamente in alta qualità e così anche altri canali tra cui La7d.

Il bonus TV

Per non lasciare indietro nessuno, in questa nuova transizione tecnologica della nostra televisione, il Governo ha istituito il “Bonus TV” del valore di 50 euro.

Si tratta di un’agevolazione per l’acquisto di apparecchi televisivi e decoder idonei alla ricezione di programmi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC), che saranno operativi a partire dal 2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare (DVB-S2).