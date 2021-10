La guida completa sui canali interessati dal cambiamento, il link per scaricare i bonus Tv e tutti i requisiti per beneficiarne.

“Si vede la Tv oggi?”. Con questa domanda stamattina milioni di italiani si sono dati il buongiorno. È partita la transizione verso la nuova tv digitale con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10.

Da oggi, 20 ottobre, alcuni canali tematici di Rai e Mediaset saranno visibili in alta definizione solo con un televisore o un decoder compatibile al sistema di codifica del segnale MPEG-4.

Rai, i canali interessati dal cambiamento

Per la Rai, ad essere interessati dal cambiamento, saranno i nove canali Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola, mentre continueranno a rimanere visibili a tutti Rai1, Rai2, Rai3 e Rainews24.

Mediaset, i canali interessati dal cambiamento

Per Mediaset, invece, saranno coinvolti i canali TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV, mentre rimarranno contemporaneamente visibili tutti gli altri canali, a partire da Canale 5, Rete 4 e Italia 1.

I cittadini potranno verificare se il proprio televisore è abilitato a ricevere il segnale con la nuova tecnologia (basta andare sul canale 100 o 200, se sullo schermo appare Test HEVC Main10 allora non si deve cambiare Tv) e in caso contrario sostituirlo acquistando una nuova tv o un decoder utilizzando i bonus messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.

Il Bonus rottamazione TV (scaricabile da qui) è fino a un massimo di 100 euro (sconto del 20% praticato dal venditore sul prezzo di vendita). Il bonus è destinato a tutti i cittadini residenti in Italia senza vincolo di reddito. Il modulo compilato e firmato va presentato al venditore, insieme al documento di identità e la tessera sanitaria.

L’agevolazione è concessa una sola volta per l’acquisto di un solo apparecchio.

Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti:

• essere residenti in Italia

• rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

• essere in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione.

L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate. Il contributo per la rottamazione della TV è cumulabile con il precedente incentivo (Bonus TV – Decoder), del valore di 30 euro e valido per l’acquisto di un televisore o, in alternativa, di un decoder purché i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti.

Bonus rottamazione Tv, come funziona – Videoturorial

La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti all’iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta e il modulo di autocertificazione con cui si attesta che il televisore è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018 e ne certifica l’avvenuta consegna: sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio e a ottenere un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente.

In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in un’isola ecologicaautorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve firmare il modulo di autodichiarazione, compilato dal cittadino, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con questo modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

L’elenco pubblico delle isole ecologiche autorizzate, presente sul sito del Centro di Coordinamento RAEE, è disponibile al seguente link: https://www.cdcraee.it/GetHome.pub_do.

Per consultare l’elenco dei rivenditori aderenti all’iniziativa clicca qui.

Il passaggio definitivo al nuovo standard tecnologico di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 avverrà dal gennaio 2023. Nel frattempo si procederà anche alla riassegnazione delle frequenze seguendo un calendario che interesserà tutto il territorio nazionale, a partire dalla Regione Sardegna dal prossimo 15 novembre 2021.

Tv e decoder che possono usufruire del bonus

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del Bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”. Per consultarla clicca qui.