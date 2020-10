Nuova Chromecast con Google TV: cosa cambia rispetto al passato?

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Presentata il mese scorso, la nuova Google Chromecast con Google TV è già disponibile anche sullo store italiano da qualche settimana, per la gioia dei fan di Big G e di tutti coloro che attendevano il restyling di questo interessante accessorio. L’obbiettivo della speciale “chiavetta” è sempre lo stesso: mettere in comunicazione TV e dispositivi (smartphone, tablet, computer), senza cavi e sfruttando la rete Wifi di casa. Ma cosa cambia rispetto al passato?

Chromecast: arriva il telecomando in stile Fire Stick

Con l’integrazione della piattaforma Google TV e la presenza di un mini telecomando, la nuova Google Chromecast è molto più simile alla Fire Stick di Amazon: sarà possibile visualizzare un’interfaccia attraverso cui scorrere nei contenuti, nelle app o effettuare ricerche online. L’UI, come potete immaginare, è molto semplice e intuitiva, anche per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia.

A seconda dei contenuti guardati e degli abbonamenti attivi, Google offre consigli personalizzati e lo fa in maniera impeccabile. Con il pulsante dell’Assistente Google integrato sul telecomando si potranno lanciare dei comandi vocali per chiedere informazioni, ricercare tra i contenuti e tanto altro, proprio come si fa su un Google Home.

Risoluzione 4K HDR per con TV compatibili

Altra interessante novità della nuova Chromecast con Google TV è la possibilità di riprodurre contenuti in 4K HDR: in questo caso è chiaro che bisognerà avere una TV compatibile tale risoluzione e una connessione adeguata per supportare uno streaming particolarmente pesante.

Principali caratteristiche della nuova Chromecast con Google TV

Ecco una piccola scheda tecnica del dispositivo:

dimensioni: 162 x 61 x 12,5 mm;

peso: 55 grammi;

connettività: Wifi 802.11ac dual band, Bluetooth;

supporto video 4K HDR fino a 60 fps, Dolby Vision, HDR10 e HDR10+;

connessione alla TV tramite porta HDMI;

alimentazione con connettore USB Type-C.

Non è ancora disponibile l’accesso alla piattaforma di gaming Stadia ma arriverà presto, probabilmente durante la prima metà del prossimo anno.

Se, quindi, avete già una delle offerte ADSL e fibra per la casa attive sulla vostra linea oppure vi affidate alla rete mobile attraverso un hotspot, potete trasformare la vostra TV non smart in un vero e proprio centro multimediale, semplicemente connettendo la Chromecast sul Wifi di casa e gestendo il tutto tramite il telecomando e i dispositivi che avete in casa (iOS, Android o computer).

Anche questa nuova versione, infatti, permetterà come la precedente di “sparare” i contenuti da visualizzare sullo schermo del televisore cliccando sull’icona dedicata, ma la presenza del telecomando rende l’accessorio ancora più versatile e adatto anche a chi non può e non vuole avere smartphone, tablet e PC sempre in mano.

Prezzo e disponibilità

La nuova Chromecast con Google TV è acquistabile dallo store del gruppo (con spedizione gratuita) o presso i principali negozi di elettronica ad un prezzo di 69,99 euro. Le colorazioni disponibili sono tre: bianco ghiaccio, pesca e azzurro cielo.

Se le novità apportate con questa nuova versione non vi interessano ma vi serve comunque uno streamer per godere dei contenuti sulla TV, è ancora possibile acquistare la versione “standard” della Chromecast, al costo di 39 euro (sempre con spedizione gratis se l’acquisterete sullo store di Google).