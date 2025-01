Nucleare verso un nuovo record, ma necessari $120 mld entro il 2030. Il Rapporto IEA

L’energia nucleare si prepara a raggiungere un nuovo record nel 2025, posizionandosi come una risorsa chiave per la sicurezza energetica globale e la lotta alle emissioni. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), il rinnovato interesse per il nucleare potrebbe aprire una nuova era per questa fonte energetica pulita e affidabile, spinto da politiche innovative, progetti in sviluppo e progressi tecnologici come i reattori modulari di piccola scala (SMR).

Nucleare: un contesto favorevole ma ricco di sfide

Seconda solo all’idroelettrico come fonte di elettricità a basse emissioni, l’energia nucleare contribuisce oggi al 10% della produzione globale di elettricità, ma considerando che sono in costruzione oltre 70 gigawatt di nuova capacità, è facile presumere che questo dato tenderà a crescere. A dirlo è il rapporto IEA intitolato The Path to a New Era for Nuclear Energy, secondo il quale l’interesse per l’energia dell’atomo è arrivato ai massimi livelli degli ultimi 30 anni, con oltre 40 Paesi impegnati a espandere il ruolo del nucleare nei loro sistemi energetici. In particolare, l‘interesse verso gli SMR è in forte crescita, grazie alla loro modularità e al potenziale di riduzione dei costi. Tuttavia, sottolinea il documento, permangono sfide importanti, come il completamento dei progetti nei tempi previsti, il rispetto dei budget, garantire il finanziamento e la diversificazione delle catene di approvvigionamento per costruzione e combustibile.

Necessarie nuove capacità di generazione

La domanda di elettricità cresce a un ritmo sei volte superiore al consumo complessivo di energia, alimentata da settori come veicoli elettrici, data center e intelligenza artificiale. Per rispondere a questa accelerazione, saranno necessarie nuove capacità di generazione affidabili e flessibili, requisiti che l’energia nucleare potrebbe soddisfare. […]

