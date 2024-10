Lo smaltimento finale del combustibile nucleare esausto è uno dei principali problemi che molti Paesi dotati di reattori dovranno affrontare nel breve periodo. Un processo lungo e costoso, che necessità di strutture all’avanguardia. La Svezia si doterà di un sito di stoccaggio dedicato e sarà tra i primi Paesi al mondo. Paura tra i cittadini, pronti a ricorrere in tribunale.

Un nuovo sito dove sarà stoccato il combustibile nucleare esausto

Stoccolma deve gestire un programma energetico nucleare nazionale che conta 12 reattori, ma solo 6 sono attualmente in funzione (gli altri sono chiusi dal 1989). C’è da gestire il solito problema dei rifiuti radioattivi, che vanno smaltiti in particolari strutture e di cui, comunque, non ci libereremo mai del tutto.

Un problema di sicurezza ambientale e di salute umana. La Land and Environment Court svedese ha autorizzato la costruzione nei pressi della cittadina di Forsmark, contea di Uppsala, di un nuovo sito di smaltimento di questi rifiuti. Un via libera atteso proprio in questi giorni […].

Leggi il resto della notizia sulla testata Energia Italia News

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz