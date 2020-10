Norvegia, il 60% delle auto vendute a settembre è elettrico

Il mercato automotive della Norvegia è forse uno dei più sostenibili al mondo, dal punto di vista ambientale e anche energetico. Secondo dati dell’Osservatorio sul traffico stradale Ofv, a settembre 2020 il 61,5% delle 15.552 auto vendute nel Paese scandinavo è a motore elettrico.

Parliamo di auto 100% a batteria, perché se includiamo anche quelle elettriche ibride il dato sale all’89%.

La più venduta è stata la Volkswagen ID.3, che da sola rappresenta il 13% delle vendite, seguita dalla Telsa 3 e da Polestar 2.

Incentivi e benefit dietro al boom delle auto elettriche

Certo, si tratta di un risultato straordinario, frutto di una politica di incentivi all’acquisto di automobili a zero emissioni inquinanti e di tutta una serie di “benefit” di varia natura, tra cui sconti del 50% per parcheggiare in città, sconti sui pedaggi autostradali e sui biglietti per l’imbarco sui traghetti.

L’obiettivo della Norvegia rimane sempre di fare in modo che il 100% delle nuove auto vendute nel Paese sia a motore elettrico entro il 2025.

Nello stesso tempo, gli incentivi fin qui elargiti a tutti gli automobilisti inizieranno a ridursi, anche in termini di tasse sui veicoli.

Finora, le auto elettriche godevano di sconti fino al 90%, ma dall’anno prossimo anche i proprietari di electric cars dovranno pagare circa 230 dollari l’anno, lo stesso importo di chi possiede una motocicletta.

Una tassa che comunque non arriva al 70% dell’importo che pagano coloro che ancora si muovono con veicoli a benzina e diesel.

Presto, secondo l’Ofv, le auto elettriche diventeranno maggioranza nel parco auto nazionale, di conseguenza il prelievo fiscale in questa categoria di veicoli salirà, per contribuire al mantenimento della qualità dell’infrastruttura stradale.

Elettriche più economiche di quelle a benzina e diesel

Nonostante gli aumenti previsti, le auto elettriche in Norvegia continueranno ad essere più economiche di quelle a carburanti fossili, si legge in un’indagine condotta da LeasePlan.

Mediamente, i costi mensili (tasse, manutenzione tecnica, rifornimenti e assicurazione) per un’auto elettrica arrivano a 883 dollari, contro gli oltre 1000 delle auto a benzina e i quasi 1.100 di quelle a diesel.

Una mobilità, come detto, sostenibile anche da un punto di vista energetico e ambientale, perché gran parte dell’energia elettrica utilizzata per ricaricare le batterie delle auto elettriche è generata da fonti idroelettriche, di cui è ricca la Norvegia.

Secondo fonti del Governo di Oslo, il 98% dell’energia elettrica generata nel Paese proviene da fonti rinnovabili. Su 134 TWh complessivi, ben 129 provengono da impianti idroelettrici.