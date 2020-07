Nokia 5310: ottimo cellulare “classico” per disintossicarsi dallo smartphone

Volete davvero dare un taglio per qualche settimana ma non rinunciare a qualche telefonata urgente e necessaria? Una delle soluzioni più economiche potrebbe essere il Nokia 5310.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

L’estate è spesso un’occasione per staccare dal lavoro e dai soliti giri di conoscenze, anche se l’utilizzo massiccio di chat, social e la compulsione continua dello schermo dello smartphone rende tutto ciò quasi impossibile.

Volete davvero dare un taglio per qualche settimana ma non rinunciare a qualche telefonata urgente e necessaria? Una delle soluzioni più economiche potrebbe essere il Nokia 5310.

Lanciato recentemente, il Nokia 5310 sembra essere arrivato dal passato: non uno smartphone, quindi, ma un vero e proprio feature phone dalla forte “anima” musicale, seguendo i must della storica gamma XpressMusic della casa produttrice: non a caso viene posto l’accento sulle specifiche “multimediali” del prodotto, come il lettore Mp3, la radio FM, i potenti altoparlanti frontali, i pulsanti musicali dedicati, etc.

Nokia 5310: design

A livello di design, il cellulare è davvero interessante, un tuffo nel passato ma con alcuni sprazzi di modernità, come le curvature e, perché no, anche una certa eleganza.

Caratteristiche tecniche del Nokia 5310

Per quanto riguarda la scheda tecnica del Nokia 5310, ecco le caratteristiche principali:

dimensioni: 123,7 x 52,4 x 13,1 mm;

peso: 88,2 grammi;

display QVGA da 2,4 pollici;

dual sim (GSM), quindi possibilità di sfruttare due tariffe cellulari differenti;

Bluetooth 3.0;

jack per le cuffie da 3,5 mm;

radio FM;

memoria interna da 16 MB, spandibile con le microSD, fino a 32 GB di capacità massima;

fotocamera VGA posteriore con flash;

batteria da 1200 mAh, rimovibile.

Non ci soffermiamo su specifiche più “avanzate”, come il processore, la RAM o il sistema operativo del telefonino, perché non ha oggettivamente senso per un prodotto del genere, pensato proprio per un utilizzo base: il Nokia 5310 fa poche cose, le funzionalità “originarie” del cellulare, e le fa bene. Non ha bisogno della potenza bruta del chipset o di giga di RAM: tutto è semplice, niente touchscreen (c’è la tastiera alfanumerica) e massima compattezza.

Autonomia

Non abbiamo informazioni precise riguardo l’autonomia, ma con un utilizzo normale si possono superare tranquillamente i 2-3 giorni. In stand by si può stare anche per settimane senza dover collegarlo ad una presa di corrente. Anche in riproduzione musicale il 5310 promette una lunga durata della batteria.

Fotocamera

La fotocamera integrata è una semplicissima VGA: niente scatti di altissima qualità, ma soltanto un modulo base con cui catturare qualche momento della giornata, senza la pretesa di arrivare ai livelli di uno smartphone, anche del modello più economico.

Prezzo e convenienza

Passiamo ora al prezzo di vendita: conviene davvero acquistarlo? La cifra ufficiale è 49,90 euro, ma potrete trovarlo addirittura a prezzi inferiori online, attraverso i siti di e-commerce o in alcune catene di negozi di elettronica.

Il Nokia 5310 è disponibile nelle colorazioni bianca e nera. Senza dubbio il costo del cellulare è molto contenuto, ma la convenienza varia a seconda delle vostre effettive esigenze. Non volete avere uno smartphone durante l’estate ma vi serve il cellulare per fare qualche chiamata o per ricevere? Volete staccare dalla vita digitale per un po’? Vi serve un secondo telefono come “muletto”? Questo dispositivo è una delle migliori scelte in commercio oggi.