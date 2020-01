Nokia 800 Tough, telefonino indistruttibile con funzioni smart

Lo smartphone è ormai diventato parte della vita quotidiana di milioni e milioni di persone ma non tutti in realtà vogliono o possono utilizzarlo. I costi dei dispositivi, soprattutto nella fascia media, si sono ridotti tantissimo e scegliendo le offerte cellulari con smartphone incluso è possibile risparmiare anche sui modelli più cari.

Per una fetta di utenza, però, il touchscreen, la delicatezza in caso di cadute, il design scivoloso e le dimensioni scomode sono un vero problema. Pensiamo ad esempio ai lavoratori dei cantieri edili, agli operai o agli appassionati di sport estremi: esiste un cellulare veramente indistruttibile?

Da qualche mese è disponibile sul mercato un telefonino targato Nokia, l’800 Tough, che potrebbe essere il telefono ideale per chi fa della resistenza e della concretezza il punto più importante.

Nokia 800 Tough: le caratteristiche “estreme”

Il design è sicuramente un tuffo nel passato: un feature phone “classico”, con tastiera alfanumerica sotto un piccolo schermo QVGA a colori da 2,4 pollici. Secondo quanto riferisce l’azienda, il Nokia 800 Tough ha le seguenti specifiche “estreme”:

resiste a condizioni estreme di umidità;

è impermeabile fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti;

la scocca ultra resistente lo protegge da polvere, sabbia, graffi, urti e cadute fino a quasi 2 metri d’altezza sul cemento;

grazie allo standard militare MIL-STD-810G, resiste a temperature estreme, da -20 °C a +55 °C;

è dotato di una tastiera gommata, particolarmente robusta e utilizzabile anche con i guanti;

la scocca è antiscivolo ed è dotata di bordi gommati.

Non solo resistenza: le caratteristiche “smart”

Oltre alla resistenza, però, il Nokia 800 Tough può contare anche su specifiche più “moderne” e smart, nonostante l’estetica retrò:

supporta le reti LTE fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload;

è un dual sim oppure è possibile usare una sim + una microSD, a seconda delle preferenze;

supporta la tecnologia VoLTE;

supporta il Wifi (802.11 b/g/n);

può essere utilizzato come hotspot Wifi;

è dotato di Bluetooth 4.1;

è provvisto di GPS/A-GPS;

ha le app di WhatsApp, Facebook e Maps precaricate;

ha il pulsante dedicato di Google Assistant.

Autonomia super

Un altro punto di forza di questo cellulare, com’è facile intuire, è la batteria, un modulo da 2100 mAh: secondo le informazioni rese note da Nokia, l’800 Tough è in grado di superare le 9 ore in conversazione in 4G e le 14 ore in 3G. In stand by il telefono può arrivare addirittura a 43 giorni utilizzando in 3G una sola SIM. Con il dual sim e in 4G, invece, lo stand by può superare le 22 giornate.

Altre caratteristiche del Nokia 800 Tough

In questo piccolo form factor c’è spazio anche per altre funzionalità, tra cui:

una fotocamera posteriore da 2 Megapixel, con flash integrato;

memoria interna da 4 GB con possibilità di espanderla di ulteriori 32 GB tramite microSD;

radio FM;

altoparlante con livello di 103 phon;

torcia;

anello di sicurezza per fissare il telefono su una cintura, su un moschettone o su un cordino.

Ovviamente non è uno smartphone e, quindi, i 512 MB di RAM e la CPU Qualcomm 205 sono più che sufficienti per far girare al meglio questo dispositivo. Il produttore fa sapere, però, che è disponibile un app store dedicato in continua crescita, con decine di software già pronti per essere scaricati sul telefonino.

Prezzo ufficiale e omaggi Nokia

Insomma, se siete alla ricerca di un cellulare facile da usare, indistruttibile, con l’accesso alle app e ai servizi Internet più diffusi, con un’autonomia super, il Nokia 800 Tough è il prodotto che fa al caso vostro. Il prezzo di listino è di 129 euro, ma online, attraverso i canali di e-commerce più noti, è già possibile trovarlo anche sotto i 100 euro. Acquistandolo sul sito di Nokia, però, avrete due omaggi: gli auricolari con cavo Nokia Active e 1 anno aggiuntivo di garanzia. Le colorazioni disponibili sono due: nero e “Desert Sand”.