Netflix, accordo di coproduzione con Mediaset. E Amazon Prime punta sulle celebrities

Gli Ott puntano sempre di più sul mercato italiano. Netflix ha siglato un accordo con Mediaset per la coproduzione di 7 film nel nostro paese. L’obiettivo delle due aziende è accrescere la audience in un contesto altamente competitivo. Netflix e Mediaset si impegnano a cofinanziare film girati in Italia realizzati da produttori indipendenti nazionali.

I film saranno disponibili a livello globale dal prossimo anno. Dopodiché, Mediaset trasmetterà in chiaro in Italia i film con marchio Netflix sui suoi canali dopo 12 mesi.

Alla presentazione che si è tenuta a Roma, Netflix e Mediaset hanno svelato i primi cinque film in coproduzione, fra cui spicca il “Divin Codino” un film biografico su Roberto Baggio, una storia di adolescenti girata in Sicilia e un film sul mondo agricolo degli anni ’50.

Sotto il sole di Riccione parlerà di “un gruppo di teenager in vacanza”, alle prese con problemi d’amore e di amicizia; Al di là del risultato racconterà la “storia di formazione e di un’amicizia intergenerazionale, ambientata nel mondo degli ultras durante le ultime cinque settimane di un campionato di calcio”; L’ultimo paradiso sarà ambientato negli anni Cinquanta e parlerà di un contadino che “lotta per migliori condizioni di lavoro” che si innamora della figlia di un proprietario terriero; Sulla stessa onda parlerà di “un’avventura estiva” che diventa una “dolorosa storia d’amore”; Il divin codino sarà “una cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio”.

“Le grandi storie possono arrivare dal nulla ed essere amate da tutti”, ha detto il Ceo di Netflix Reed Hastings, aggiungendo che l’accordo con Mediaset è finalizzato ad aumentare i generi prodotti.

Amazon Prime, accordo con EndemolShine Italy

Dal canto suo, Amazon Prime Video annuncia Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la prima serie non-fiction italiana, che sarà disponibile in più di 200 paesi nel 2020.

Prodotta da EndemolShine Italy, lo show è un real-life thriller in sei episodi, in cui alcune celebrità dovranno scappare da un team di ‘cacciatori’ esperti, e si ispira a un format creato in UK da ShineTV (parte del Gruppo EndemolShine). L’accordo italiano segna l’ottavo adattamento per il formato in tutto il mondo, e testimonia la tendenza delle piattaforme streaming ad investire in prodotti che non siano solo film o serie tv.

Gli otto protagonisti sono il calciatore Francesco Totti, l’artista Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l’attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il presentatore Costantino della Gherardesca, e gli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, che tenteranno di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà, per 14 giorni, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia ci saranno alcuni analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare solo mezzi legali per rintracciare le celebrità come ad esempio telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e avranno libertà nella richiesta di informazioni.