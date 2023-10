Salvo Ugliarolo, Segretario Generale della Uilcom Uil, commenta l'offerta di KKR per la rete Tim: 'I mercati hanno subito dato un segnale non positivo sull’offerta per la rete Tim da parte di KKR. Un progetto che nasce male, condotto fino ad ora nelle segrete stanze'.

“I mercati hanno subito dato un segnale non positivo sull’offerta per la rete Tim da parte di KKR per un progetto che nasce male ed è stato condotto fino ad ora nelle segrete stanze, il Governo non ci ha mai coinvolto ma ora ci convochi”, ha detto oggi il Segretario Generale della Uilcom Uil Slavo Ugliarolo, commentando l’offerta giunta oggi per la rete Tim e quella non vincolante per Sparkle.