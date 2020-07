Neosperience leader nella customer psychographics secondo Gartner

L'azienda guidata da Dario Melpignano è stata inclusa da Gartner, il più rilevante analista tecnologico al mondo, nel report “Hype Cycle for Business Process Services 2020” quale unica azienda italiana fra i provider tecnologici globali innovativi e “on the rise” nel settore Customer Psychographics.

Un altro importante traguardo per Neosperience, azienda italiana quotata sul mercato AIM Italia, attiva come software vendor nel settore della Digital Customer Experience.

“Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento così significativo da parte di Gartner, che ancora una volta ci conferma la rilevanza della nostra proposta nel panorama domestico e internazionale. I nuovi contratti acquisiti per numerose realtà nei settori moda, retail, assicurativo e finanziario e nelle multiutility, stanno aiutando a far emergere l’originalità e unicità di ogni brand, attraverso la scoperta di ciò che i suoi clienti vogliono diventare“, ha dichiarato Melpignano.

Cosa dice Gartner

Grazie ai nuovi sviluppi basati sul Machine Learning che hanno potenziato la tecnologia di Neosperience, è ora possibile conoscere le motivazioni alla base dei comportamenti delle persone, sottolinea nel documento Gartner.

I vantaggi che derivano per le aziende dall’adottare strumenti avanzati di analisi dei tratti psicografici dei clienti permettono una personalizzazione profonda delle esperienze degli stessi, che rende più umane, e quindi più efficaci, le relazioni commerciali e le attività di marketing.

Melpignano: ‘I nostri clienti fanno leva sul capitale umano’

Per il Presidente di Neosperience “Si tratta di un obiettivo che la nostra tecnologia aiuta a raggiungere, cogliendo il senso trasformativo di un cambiamento di visione, fondamentale oggi per consolidare quel percorso di innovazione di canale e di prodotto che è l’obiettivo finale della digital trasformation. In questa prospettiva, i nostri clienti e partner sono in grado di diventare innovatori e imprenditori nello stesso tempo, e sono capaci di fare leva sul proprio capitale umano e sulla tecnologia per entrare in una relazione empatica con ogni loro cliente. Solo così ne possono cogliere aspirazioni e limiti, allineandoli ad un processo di creazione di valore molto più efficace.”

Cosa offre Neosperience

Con la piattaforma Neosperience Cloud e le sue Solution, Neosperience offre ai suoi clienti un insieme di tecnologie e servizi avanzati, basati sull’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning, con cui offrire prodotti e servizi personalizzati, rendendo “empatici” i propri siti web, app, piattaforme di Digital Commerce e interfacce conversazionali.

Queste esperienze, create su misura per ogni cliente, permettono di conoscerlo, coinvolgerlo e fidelizzarlo, aumentando il valore per lui e per l’azienda.