Un 2023 ricco di risultati per la Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, sia in termini di contrasto attivo alla pirateria, sia di nuovi associati. Nasce la nuova società, LABS - Learn Antipiracy Best Skills, amministrata da Federico Bagnoli Rossi: “E’ la prima volta che un’associazione del settore audiovisivo sceglie il modello di società benefit, una scelta pensata a favore della collettività”.

Arriva LABS – Learn Antipiracy Best Skills, sarà amministrata da Federico Bagnoli Rossi

Si chiamerà LABS – Learn Antipiracy Best Skills, la nuova società costituita in questi giorni da FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, che si occuperà di progetti di alta formazione, per chi desidera specializzarsi nella lotta alla pirateria audiovisiva, e di promozione della legalità nell’ambito dei contenuti culturali.

Federico Bagnoli Rossi

La vera novità è legata alla forma giuridica: sarà infatti una società benefit, la prima in questo settore, pensata con l’obiettivo di generare un valore di sviluppo collettivo del comparto audiovisivo, favorendo comportamenti legali e campagne di comunicazione dall’alto valore etico ed educativo. LABS, che su designazione dell’Assemblea FAPAV sarà amministrata da Federico Bagnoli Rossi, sarà una realtà ad ampio respiro, che si porrà al centro della tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali con uno sguardo a 360 gradi, dai servizi legati all’enforcement alle attività di formazione, comunicazione e ricerca.

Bagnoli Rossi (FAPAV): “LABS offrirà servizi per il contrasto della pirateria e corsi di alta formazione”

“Quello che si sta concludendo è stato un anno che definirei storico rispetto alla lotta alla pirateria audiovisiva, il nuovo impianto normativo approvato dall’attuale Governo è un’innovazione che rappresenta un modello a livello europeo, perché coniuga l’attività di contrasto alla tempestività di azione” – ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV – che prosegue “come Federazione siamo al fianco di AGCOM e delle Forze dell’Ordine per contrastare in modo efficace qualunque forma di violazione del Diritto d’Autore e di illecito a tutela delle Industrie dell’audiovisivo, che rappresentano un propulsore importantissimo per l’economia del nostro Paese. Alle azioni di contrasto si devono associare quelle di educazione e di informazione, proprio perché le evoluzioni tecnologiche sono veloci e i consumatori hanno la necessità di settarsi all’interno di un unico grande sistema di accesso alla cultura: la legalità. Per questo come FAPAV abbiamo voluto costituire una società benefit allo scopo di promuovere un valore di sviluppo collettivo del comparto audiovisivo, offrendo servizi per il contrasto della pirateria, corsi di alta formazione per chi desidera specializzarsi in questo settore, e promuovendo campagne di comunicazione dall’alto valore etico ed educativo volte a favorire comportamenti legali.

“Questa nuova realtà certifica il percorso di crescita della Federazione che si è sviluppato soprattutto negli ultimi anni secondo la necessità di rimanere al passo con le continue evoluzioni normative e tecnologiche per fronteggiare il fenomeno della pirateria digitale. E’ la prima volta che un’associazione del settore audiovisivo sceglie il modello di società benefit, è una scelta pensata a favore della collettività e soprattutto per promuovere verso le nuove generazioni l’accesso sicuro alla cultura e il talento creativo. Campagne come “Il Cinema Siete Voi.” e “We Are Stories” ben si innestano in questo percorso di creazione di valore condiviso, funzionale a favorire la creatività tutelando imprese e utenti”.

La FAPAV si allarga, entra Nagra – Kudelski (divisione TV digitale del Kudelski Group)

Il 2023 è stato un anno particolarmente importante per la FAPAV: il numero di associati è cresciuto in maniera significativa raggiungendo quota 50, l’ultimo ingresso riguarda Nagra – Kudelski, la divisione TV digitale del Kudelski Group specializzata nella fornitura di soluzioni di accesso digitale e di sicurezza.

Grazie al regolamento Agcom, FAPAV ha bloccato 264 siti pirata nel 2023

In termini di contrasto alla pirateria audiovisiva, quest’anno FAPAV, tramite il Regolamento AGCOM, ha bloccato 264 siti pirata, risultando ancora una volta il primo soggetto per numero di istanze presentate. Al lavoro con l’Autorità si aggiungono le attività di supporto alle Forze dell’Ordine dislocate su tutto il territorio nazionale a cui FAPAV mette a disposizione l’esperienza maturata sul campo per smantellare piattaforme di streaming e IPTV illegali a tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali.

Le campagne di comunicazione antipirateria: “Il Cinema Siete Voi” e “We Are Stories 2”

Dal punto di vista informativo, la Federazione ha continuato a consolidare il ruolo di promotore della legalità a sostegno dell’industria audiovisiva attraverso eventi e campagne di comunicazione, prima fra tutte “Il Cinema Siete Voi”, un format pensato per tutelare il Diritto d’Autore e contrastare il camcording, ovvero la registrazione in sala cinematografica del video e/o dell’audio dei film che, successivamente, vengono immessi online sulle piattaforme illecite. Un fenomeno, quello del camcording, che spesso rappresenta il primo anello della filiera della pirateria e che, per questo, va contrastato con fermezza attraverso politiche di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico. Inoltre, è stata annunciata per il prossimo anno “We Are Stories 2” una campagna che in questa nuova edizione sarà dedicata alle giovani professioniste dell’audiovisivo.

La nuova legge antipirateria

Il 2023 è stato anche l’anno dell’approvazione della nuova legge antipirateria: dopo un primo periodo necessario per completare le fasi di attuazione, la normativa troverà la sua piena e concreta applicazione nel 2024. La Federazione sarà, ancora una volta, al fianco di AGCOM e delle Forze dell’Ordine per contrastare in maniera tempestiva qualsiasi forma di illecito legata ai contenuti audiovisivi e sportivi. Infatti AGCOM a breve avvierà una nuova consultazione pubblica per estendere anche alle prime visioni la tempestività dell’azione di oscuramento dei contenuti (30 minuti dalla segnalazione) già prevista, dalle ultime modifiche del Regolamento, per gli eventi sportivi live.