Il Senato con voto unanime ha dato il via libera al disegno di legge con le misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Bagnoli Rossi (FAPAV): “Puntare anche su campagne di educazione e sensibilizzazione”. Duilio (Sky): “Riaffermare la legalità”.

Ok del Senato alla proposta di legge contro la pirateria audiovisiva. I nuovi poteri conferiti all’Agcom

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge con le misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d’autore, comunemente chiamati “atti di pirateria”, con 140 voti favorevoli.

L’approvazione del Senato segue quella già ottenuta alla Camera dei Deputati lo scorso 22 marzo.

Il testo votato oggi conferisce nuovi poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che saranno fondamentali per bloccare le piattaforme che diffondono illecitamente eventi live, tra cui sport, prime visioni di film e programmi di intrattenimento.

A fronte della segnalazione dei titolari dei diritti, è attributo all’Agcom il potere di ordinare, con intervento “tempestivo” entro 30 minuti, l’immediato oscuramento del sito che trasmette illegalmente il contenuto.

Il Sottosegretario Borgonzoni: “Ddl antipirateria è messaggio di fermo contrasto alla diffusione illecita di contenuti tutelati da diritti”

Lucia Borgonzoni

“Con il voto di oggi in Senato, ribadito un chiaro messaggio di fermo contrasto alla diffusione illecita di contenuti tutelati da diritti. Ringrazio tutti i parlamentari per l’impegno profuso. Un altro grande risultato a difesa della creatività e delle opere frutto dell’ingegno, che sono linfa vitale per la crescita culturale ed economica del nostro Paese”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni.

“Dopo l’unanimità della Camera arriva anche il sì pieno e convinto del Senato al ddl anti-pirateria. Finalmente sarà possibile tutelare più efficacemente i tanti autori i cui contenuti sono illegittimamente diffusi in rete da chi lucra sulla creatività altrui dando vita a un mercato illegittimo parallelo e proteggere l’industria culturale, audiovisiva ed editoriale salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Grazie per lo straordinario lavoro fatto al presidente della commissione cultura ed editoria di fratelli d’Italia Federico Mollicone, primo firmatario insieme alla collega della Lega Elena Maccanti”, ha commentato il deputato di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio, componente della commissione cultura della camera dei deputati e relatrice del ddl alla Camera.

“Avremmo preferito una normativa più ampia ma i dati sulla pirateria sono allarmanti e c’è l’urgenza legata all’inizio ormai prossimo della stagione calcistica. Le piattaforme illegali si stanno attrezzando, facendo anche gli interessi della criminalità organizzata. C’è quindi anche problema di illegalità diffusa su questo settore, che penso che il governo debba controllare attentamente. È giusto comunque che il blocco delle utenze sia graduale e con avviso, perché ci possono essere utenti ignari”, ha dichiarato la senatrice del gruppo Azione-Italia Viva, Silvia Fregolent, durante le dichiarazioni di voto.

“Oggi abbiamo approvato una legge estremamente importante che tutela la proprietà intellettuale difendendola dal fenomeno della pirateria online e andiamo, così, a preservare chi lavora: le imprese, gli autori, gli artisti e i creatori. Abbiamo vinto un grande battaglia: finalmente, con questo disegno, si vanno a reprimere condotte illegali che stanno producendo un enorme danno al settore delle telecomunicazioni, ma non solo. A essere danneggiata è, infatti, l’economia in generale e lo Stato, non solo chi opera nel comparto“, ha detto Tilde Minasi, senatrice della Lega, annunciando in aula il voto convinto del suo gruppo per il Ddl antipirateria.

Bagnoli Rossi (FAPAV): “Centrale poter contare su strumenti innovativi per il contrasto alle mentalità criminali”

Federico Bagnoli Rossi

“La celerità nei lavori parlamentari e l’unanimità di Camera e Senato nell’approvazione del Disegno di Legge sono due aspetti che evidenziano l’intento comune di agire su un fenomeno che impatta sull’economia italiana. Pertanto tributiamo oggi un sincero ringraziamento a tutte le forze politiche e al Governo per aver compreso immediatamente quanto sia centrale avere strumenti innovativi per il contrasto alle mentalità criminali che si celano dietro la pirateria audiovisiva”, ha dichiarato Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV, nel commentare l’approvazione definitiva del documento da parte dei due rami del Parlamento.

“Il fenomeno criminale della pirateria rimane grave e, soprattutto, rappresenta ancora una seria minaccia alle industrie dei contenuti audiovisivi, perché se l’incidenza degli illeciti rimane sostanzialmente stabile tra gli adulti (al 42%), nel 2022 si sono avuti circa 345 milioni di illeciti, ben 30 milioni in più sull’anno precedente. La legge appena approvata, in linea con il lavoro che FAPAV porta avanti con altre Associazioni, punta moltissimo anche su campagne di educazione e sensibilizzazione affinché si possa costruire una vera cultura della legalità anche su questo tema”, ha aggiunto il Presidente Bagnoli Rossi.

“Guardiamo con maggiore fiducia al contrasto alla pirateria, soprattutto con riferimento agli eventi sportivi. Possiamo anche dire di essere più positivi per l’avvio della prossima stagione dei campionati di Serie A e di Serie B: avremo nuovi strumenti per combattere la pirateria, anche quella che riguarda i contenuti cinematografici e audiovisivi di prima visione che necessitano un intervento tempestivo. Come dichiarato all’evento FAPAV/Ipsos di fine giugno dal Commissario AGCOM, Massimiliano Capitanio, l’Autorità si attiverà rapidamente per implementare la norma”, ha detto il Presidente Bagnoli Rossi.

Duilio (Sky): “Un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l’industria creativa e sportiva”

Andrea Duilio

“La legge antipirateria approvata oggi dal Senato è un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l’industria creativa e sportiva, distruggendo migliaia di posti di lavoro e alimentando la criminalità organizzata”, ha dichiarato Andrea Duilio, AD di Sky Italia.

“La nuova legge permetterà di contrastare più efficacemente questo fenomeno e di riaffermare la legalità a tutela di tutti coloro che fruiscono legittimamente dei loro contenuti preferiti”, ha precisato Duilio.

Attenzione anche alla cybersecurity

Tra le principali novità, c’è il supporto dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) ad Agcom, così da potenziare l’azione di monitoraggio, individuazione e repressione del fenomeno criminale online, tra IPTV, siti e applicazioni pirata.

Stop alla pratica illecita del camcording. La nuova campagna istituzionale di FAPAV, ANEC, ANICA e MPA

In aggiunta, il Ddl antipriateria inquadra finalmente il camcording come reato, alla stregua delle altre forme di pirateria.

Sul tema, in occasione della manifestazione Ciné – Giornate estive di Cinema, è stata lanciata la nuova ’iniziativa “Il Cinema Siete Voi”, prima campagna istituzionale contro il fenomeno del camcording, promossa da FAPAV– Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con ANEC, ANICA e MPA.

La campagna è stata ideata per coinvolgere gli spettatori in sala, rendendoli protagonisti delle storie che amano guardare sul grande schermo. Gli spot, che vedono la partecipazione di alcune delle più note voci del doppiaggio italiano, invitano infatti proprio il pubblico, in prima persona, a tutelare l’industria e il futuro del cinema. Bagnoli Rossi (FAPAV): “La speranza è che sempre più spettatori abbraccino questi valori e diventino parte integrante della lotta contro la pirateria.”