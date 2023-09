Riceviamo e volentieri pubblichiamo la precisazione del produttore Emanuele Nespeca all’articolo di Angelo Zaccone Teodosi Nasce ‘Itaca’, nuova associazione di produttori cinematografici indipendenti pubblicato su Key4biz il 27 settembre 27 settembre 2023.

Spett.le Redazione di Key4biz,

con la presente chiedo di fare una precisazione all’articolo intitolato “nasce itaca nuova associazione di produttori cinematografici indipendenti” del dott. Angelo Teodosi.

Ero presente alla iniziativa, ma senza aver mai pensato di venire meno al mio ruolo di Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Toscana, associazione che ho contribuito a far nascere e a cui sono iscritto.

Sono passato per salutare alcuni amici e ho volentieri dato la mia disponibilità al dialogo tra colleghi e associazioni, vista l’esperienza acquisita negli anni anche in campo sindacale, avendo contribuito a fondare e guidare l’associazione AGPC – Associazione Giovani Produttori Cinematografici, insieme a Martha Capello, per poi subito dopo aver fatto un percorso in ANICA e successivamente aver intrapreso la costituzione di CNA Cinema e Audiovisivo.

Non ho iscritto la mia persona o la mia società alla associazione ITA.C.A., augurandole comunque un buon viaggio in un settore complesso e che richiede un tempo di studio per divincolarsi non solo tra le normative vigenti, ma anche nella complessità di un lavoro che può sembrare industriale ma che deve tenere conto anche di esigenze artistiche e di racconto della memoria. Progetti che oggi potrebbero apparire insignificanti possono domani diventare veicolo di conoscenza di costume, di cronaca e di arte.

In questo momento complicato di trasformazione e passaggio, non è mia intenzione lasciare la mia attuale associazione, così come iscrivermi ad altre. Sono anzi sempre più convinto del ruolo fondamentale che ha giocato in questi anni la CNA nel dibattito politico a sostegno del settore, contribuendo alla nascita di nuove realtà produttive e sostenendo colleghi che hanno trovato la forza di imporre il proprio lavoro a livello territoriale e nazionale.

Detto questo ammiro le persone che vogliono fare associazionismo sindacale, perché come ho raccontato spesso nella mia carriera ho dedicato sempre spazio alla protezione di un settore che amo profondamente. Così come mi piace il dialogo che non ho mai rifiutato verso tutti i miei colleghi, da qualunque associazione venga.

Vi prego di voler pubblicare questa mia precisazione.

La risposta di Angelo Zaccone Teodosi:

Gentile Dottor Nespeca, anche se mi picco di essere preciso anche nei miei resoconti giornalistici, non pretendo un confronto alla moviola rispetto alla videoregistrazione dell’evento di ieri mercoledì 27 a Roma di presentazione dell’iniziativa di lancio dell’associazione Itaca, ma ricordo con assoluta chiarezza contenuto e forma e tono del Suo intervento. Ho semplicemente registrato la Sua “adesione” all’iniziativa. Ovvero l’apprezzamento per la fondazione di una nuova realtà di associazionismo sindacale datoriale. In ogni caso, ho chiesto ai colleghi della redazione di “Key4biz” di modificare il paragrafo da Lei “incriminato” nel senso che segue. La ringrazio per l’attenzione. Buon lavoro e buona giornata. Cordiali saluti, Angelo Zaccone Teodosi (curatore della rubrica IsICult per “Key4biz”).

nuova versione del paragrafo dell’articolo:

Il produttore Emanuele Nespeca ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa, ovvero per l’estensione del pluralismo associativo-sindacale tra imprenditori del settore, ricordando di essere stato tra i fondatori, nel 2007, di un’altra associazione di produttori indipendenti, la cui voce si è andata però affievolendo nel corso degli anni: si tratta dell’Agpci – Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti (che a suo tempo aderì all’Agis, “in contrapposizione” rispetto all’Anica), presieduta da Marina Marzotto, divenuta poi Agici, ovvero Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti. Nespeca è peraltro anche Presidente della sezione Toscana di Cna Cinema e Audiovisivo.