Comincia oggi il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, la kermesse di riferimento per la industry della Tlc. Nell’aria c’è tensione. Le telco dovranno vedersela con i grandi hyperscaler, che saranno al centron di gran parte dei dibattiti, soprattutto quelli relativi al cloud. Amazon Web Services 8AWS), Google Cloud e Microsoft Azure saranno tutti presenti a Barcellona con nuove applicazioni disegnata espressamente per i clienti telco.

Allo stesso tempo, queste imprese sono quelle che si trovano sotto la lente del “fair share” della Commissione Ue, e pur avendo legami e rapporti strettissimi con le telco, c’è una forte tensione sullo sviluppo di queste relazioni.

C’è anche la crescente tensione tra i principali operatori e i loro fornitori tradizionali attorno al potenziale ruolo di Open RAN nelle reti future, e le preoccupazioni sulla salute finanziaria del settore in generale a seguito della notizia nei giorni scorsi del taglio di 8.500 dipendenti di Ericsson, pari all’8% del personale. Quindi aspettati di vedere ampi sorrisi e molta bonomia dallo show floor di Barcellona, ma tieni presente che, dietro le quinte, le cose potrebbero non essere così rosee come sembrano.

Il 5G avanza, ma anche il 6G è all’ordine del giorno

Il 5G sarà uno dei temi principali della conferenza, con la quinta generazione di reti mobili che già portano più dati, più rapidamente, a milioni di dispositivi in tutta Europa.

Ha già stimolato miglioramenti nella realtà virtuale e nel metaverso e la sua maggiore larghezza di banda si è dimostrata importante per una vasta gamma di settori, dalla tecnologia alla medicina.

E sebbene il 5G sia ancora in via di sviluppo e le nuove tecnologie siano state sviluppate su di esso, gli occhi saranno puntati anche sul suo successore al MWC.

Anche se mancano anni al completamento, la rete mobile di sesta generazione – 6G – sarà necessaria per il nostro mondo sempre più connesso, con casi d’uso propagandati tra cui veicoli autonomi a guida autonoma (o volanti), città intelligenti, realtà virtuale e aumentata, nonché esplorazione dello spazio.

Espandere il metaverso

Le aziende mostreranno le loro prime avventure nel metaverso, che stanno lentamente ma inesorabilmente cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo.

Il metaverso, secondo diverse opinioni correnti, rappresenta un modo in cui l’esperienza del cliente sarà “completamente trasformata” nei prossimi cinque anni.

Tra gli argomenti che saranno esplorati e presentati all’evento di quest’anno ci sarà il modo in cui il metaverso può trasformare l’istruzione, le tecnologie immersive e se si tratta del futuro, di una moda passeggera o di una frode.

MWC23 L’agenda della kermesse secondo McKinsey

La società d analisi McKinsey ha analizzato l’agenda del MWC23 mettendo in evidenza gli aspetti più interessanti che saranno trattati alla kermesse. Sul tavolo lo sviluppo del 5G, che resta comunque la tecnologia più attuale della industry, in attesa del 6g che per il momento è ancora materia di laboratorio. Gli sviluppi dell’Open Ran e dell’economia legata ai data center rappresenta un altro versante di interesse. Lo scorporo degli asset di rete e lo sviluppo delle ServCo sono altri aspetti all’ordine del giorno, di pari passo con le diverse business opportunity legate alla fibra. Per finire, il futuro del fintech in Europa e le sue prospettive in Africa.