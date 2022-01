MPA e ACE, nuova campagna contro le IPTV pirata negli USA

Citati in giudizio per violazione delle leggi sul copyright contenute nel DMCA decine di siti web e IPTV illegali. Fondamentale l’aiuto di Cloudflare, che fino ad ora si è spesso dimostrata poco collaborativo con le autorità giudiziarie e le organizzazioni antipirateria.

MPA e ACE contro la IPTV pirata

Sono decine le IPTV illegali che poco prima di Natale sono entrate nella lista nera di Motion Picture Association (MPA), l’associazione americana dei produttori cinematografici nata per tutelare gli interessi di settore e in particolar modo il copyright.

Il cinema, come anche la televisione e i grandi eventi, sono ormai da anni nel mirino dei gruppi criminali online che fanno profitti violando la proprietà intellettuale e i diritti collegati.

Assieme all’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la MPA ha citato in giudizio dozzine di questi siti web pirata e servizi di IPTV illegali, proprio per violazione delle leggi sul copyright definite dal Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Il ruolo di Cloudflare

Per rendere più efficace l’azione legale, è stata tirato in ballo anche Cloudflare, società americana che si occupa di reti per la distribuzione di contenuti e che per la natura dei suoi servizi (tanto per capirci, quando gli utenti cercano di accedere ad un sito web prima entrano in contatto con i server della società) non può definirsi solo “intermediario neutrale” del traffico che passa attraverso i servizi che ospita.

Cloudflare potrebbe essere quindi obbligata dal tribunale (in base a quanto previsto dal DMCA) a rivelare molte informazioni relative ai servizi e le piattaforme pirata. Informazioni utili soprattutto alle organizzazioni che si battono per la tutela del copyright e per il contrasto alla pirateria online.

Indirizzi IP, dettagli del dominio, informazioni sulle società di hosting, sui loro proprietari e molto altro ancora (account per i pagamenti, numeri di telefono e indirizzi email, aggiornamento e cronologia account), potrebbero risultare di grande importanza per vincere una dopo l’altra tutte le cause.

La lista dei siti e delle IPTV pirata

Questi alcuni dei domini presi di mira dall’azione giudiziaria: hypersonic-tv.com, apollogroup.tv, Beastiptv.us, Topdhosting.com e fitiptv.com.

L’aiuto di Cloudflare è valutato fondamentale anche per permettere alle aziende di settore di ricavare dei contatti utili per raggiungere i gestori delle piattaforme, dei siti e delle IPTV pirata, come prima azione di persuasione da compiere, a cui poi inevitabilmente segue quella legale.

In alcuni Stati americani, infatti, è richiesto prima di tutto questo sforzo da parte di chi denuncia una violazione del copyright, solo dopo è possibile rivolgersi ad un tribunale.

Questo l’elenco completo dei domini citati in giudizio da MPA e ACE: tvhai.org, motchilla.net, watchsomuch.org, flixtor.to, noonoo1.tv, afdah.video, ilgeniodellostreaming.re, ilgeniodellostreaming.si, ilgeniodellostreaming.cat, ilgeniodellostreaming.moe, ilgeniodellostreaming .mba, igds.se, seriesonlineweb.com, pobreflix.online, superflix.plus, torrentdosfilmeshd2.net, seriesflix2.com, cooz.co, assistironline.net, comoeubaixo.com, megaseriesonline.org, amazflixhd.com, temseries.online , filmesonlinehd1.org, pianku.li.