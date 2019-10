Giudici olandesi oscurano la Cdn Moonwalk: i primi 50 siti web pirata collegati hanno la capacità di raccogliere 400 milioni di visite da 90 milioni di utenti unici mensili, con un danno economico per l’industria dell’audiovisivo e dell’intrattenimento per centinaia di milioni di euro/dollari.

I siti pirata di tutto il mondo spesso si affidano a dei servizi di back-end in rete, che ne migliorano le prestazioni, e che allo stesso tempo forniscono continuamente anche nuovi contenuti audiovisivi in violazione del diritto d’autore. Uno di questi è servizi è Moonwalk, a cui si rivolge circa l’80% dei siti pirata russi.

Una coalizione internazionale antipirateria, formata dall’americana Motion picture association (Mpa), dall’olandese Associzione Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein) e dall’Alliance for Creativity and Entertainment (Ace), ha annunciato un’azione di oscuramento nei confronti della contente delivery network (Cdn) pirata che, secondo stime della società di sicurezza informatica Group-IB, era in grado di offrire illegalmente più di 26.000 film e di 10.000 programmi tv.

“La lotta alla pirateria richiede oggi la capacità di allearsi a livello globale e locale per raggiungere obiettivi concreti e rendere più efficace il contrasto all’offerta illecita di contenuti protetti da copyright”, ha commentato in una nota comune Jan Van Voorn, Vice Presidente MPA e Responsabile per la protezione dei contenuti a livello globale.

“Questa azione coordinata tra Brein, Ace ed Mpa è una vittoria significativa e un altro passo verso la tutela di un ecosistema sano e ricco di idee, in cui la comunità creativa può produrre, distribuire e proteggere i propri contenuti in modo che il pubblico possa liberamente goderne nel pieno rispetto delle leggi”.

La giustizia olandese ha preso di mira alcune società olandesi e un paio straniere (sempre operanti su territorio olandese), mentre cinque hosting provider hanno disconnesso i propri server per lo streaming pirata.



Brein stima che i primi 50 siti web pirata collegati a Moonwalk hanno la capacità di raccogliere qualcosa come 400 milioni di visite da 90 milioni di utenti unici mensili, con un danno economico per l’industria dell’audiovisivo e dell’intrattenimento per centinaia di milioni di euro e di dollari.

La notizia è stata riportata da torrentfreak.com, che ha avuto modo di consultare il Rapporto della Group-IB, secondo cui la Moonwalk ha fornito nel tempo decine di migliaia di contenuti illeciti a siti pirata in tutto il mondo tramite reti dedicate per la distribuzione dei contenuti (Cdn) in questione.