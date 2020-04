Mossa anti Trump di Huawei. L’azienda cinese sta lavorando con il gruppo dei chip italo-francese STMicroelectronics per il co-design di microprocessori nei settori mobile e automotive, allo scopo di tutelarsi da altre strette Usa all’export di componenti chiave. STMicroelectronics fornisce già Tesla e Bmw, ma tra i primi progetti congiunti ci sarebbe anche quello dei chip per la linea Honor di smartphone realizzati da Huawei.

Accelerare su guida autonoma

Lo riporta il Nikkei Asian Review, citando due fonti vicine al dossier, secondo cui con la nuova collaborazione con STM, suo fornitore di lungo corso nei sensor chip, il gruppo cinese punta ad accelerare i suoi piani nelle auto a guida autonoma. Lo sviluppo congiunto sarebbe iniziato almeno nel 2019, ma non è stato ancora reso pubblico dalle parti, ed emerge quando Huawei rischia una nuova stretta Usa che potrebbe includere produttori primari di microprocessori come Taiwan Semiconductor Manufacturing, in caso di richiesta di licenza su componenti americane se usate per realizzare chip a favore di Huawei.

Fornitore alternativo

La collaborazione con STM assume altro peso considerando che darebbe alla società cinese anche l’accesso agli ultimi software necessari per sviluppare i chip, forniti di solito dalle due compagnie americane Synopsys e Cadence Design Systems.

Lista nera

L’amministrazione americana da tempo ha inserito Huawei nella lista nera delle aziende sottoposte a restrizioni negli Usa e nei rapporti con fornitori Usa. L’inserimento nella entity list è stato prolungato più volte (l’ultima fino a fine maggio). Con il lavoro congiunto con Stm Huawei punterebbe a mettersi dunque con le spalle al coperto da una eventuale nuova stretta Usa.