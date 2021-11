Il sondaggio tra i sindaci USA: in cima alle priorità la mobilità elettrica

Secondo un sondaggio della Conferenza dei sindaci degli Stati Uniti, oltre il 50% degli intervistati ha definito i veicoli elettrici e le reti di punti di ricarica una priorità assoluta per i loro territori (era il 25% nel 2016), perché l’unico modo per ridurre rapidamente il consumo di energia e le emissioni di gas serra.

Ovviamente non è l’unica sfida, è spiegato in un articolo pubblicato su bloomberg.com, perché molti altri hanno anche citato, giustamente, il problema dell’efficienza energetica degli edifici e dell’inquinamento legato ai servizi di riscaldamento e raffrescamento.

Mercato auto elettrica in crescita

Negli Stati Uniti le vendite di auto elettriche sono andate molto bene negli ultimi anni, anche se rappresentano ancora meno del 4% del mercato delle automobili nazionale: nei primi sei mesi del 2021 sono aumentate del +100% rispetto all’anno precedente, con oltre 225 mila nuove immatricolazioni.

Gli amministratori delle città americane hanno a cuore la questione ambientale e oggi, in massa, guardano con molta attenzione alla strategia dell’elettrificazione della mobilità e dei trasporti.

Il piano sulle infrastrutture presentato dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, va d’altronde proprio in questa direzione, destinando circa 18 miliardi di dollari per incentivare l’acquisto di vetture elettriche, in cui far rientrare anche la realizzazione di una infrastruttura da 500 mila punti ricarica.

Non solo mobilità, anche efficienza energetica degli edifici e fonti rinnovabili

Ovviamente, non c’è solo la mobilità e i trasporti da decarbonizzare, ma anche altri settori chiave per l’economia di una città.

I sindaci intervistati, ad esempio, vogliono anche potenziare la generazione di energia da pannelli solari, ottimizzare i consumi per l’illuminazione pubblica con tecnologia LED, soprattutto rendere più efficienti a livello energetico gli edifici pubblici.

Fondamentali i fondi statali e federali

Molti di loro ha richiamato l’attenzione sui costi crescenti per tali interventi, chiedendo al Governo federale più fondi per la transizione ecologica ed energetica.

Tornando alla mobilità elettrica, il 69% dei sindaci ha affermato di aver avviato di già una strategia o un piano specifico per costruire l’infrastruttura di ricarica, ma aggiungendo anche che tali piani erano e sono tuttora subordinati all’ottenimento di finanziamenti statali o federali.