Mobilità elettrica, nuovo bando “colonnine”: introdotte misure per invogliare le Imprese a partecipare

21 mila stazioni di ricarica elettrica su strade extraurbane e nei centri urbani in tutta Italia entro la fine del 2025. È l’obiettivo del nuovo bando indetto dal MASE per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica nel Paese. Per scongiurare il rischio che anche questo vada deserto, è stato però ridotto il numero di stazioni di ricarica per ogni modulo d’ambito e macrolotto.