Agrivoltaico, boom di richieste. Vincono i sistemi ibridi

Con 643 richieste pervenute, soprattutto dal Mezzogiorno, e 920 milioni di euro finanziati, il bando del PNRR per l’agrivoltaico innovativo si è rivelato un grande successo. Smentita anche la contraddizione con il DL Agricoltura, in quanto i progetti selezionati si caratterizzano esclusivamente come sistemi ibridi, in grado cioè di coniugare agricoltura e produzione energetica.